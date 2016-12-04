Beşiktaş ilk kez fileleri sarsamadı
Teknik ?direktör Şenol Güneş idaresinde yeşil çimler üzerinde golcü kimliğini konuşturan Beşiktaş bu sezon hiçbir resmi maçı boş geçmemişti.
2016-2017 sezonunda oynadığı tüm resmi maçlarda rakiplerine en az 1 gol atmayı başaran siyah-beyazlılar ilk defa Ülker Stadı'nda Fenerbahçe karşısında suskun kaldı. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası dahil oynadığı 19 maçın 10'unu kazanan Beşiktaş tüm bu müsabakalarda rakiplerini avlamıştı. Ancak dün F.Bahçe'ye karşı etkisizdi. İsabetli tek şutu yoktu.
Güneş'in yüzü yine gülmedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bu sezon da lig maçlarında Kadıköy'de hiç galibiyet alamadı. Deneyimli çalıştırıcı 6 farklı takımla Ülker Stadı'na çıktı. Beraberlik sayısı dünkü maçla 5'e çıkarken, 14 kez de zorlu deplasmandan mağlubiyetle ayrıldı.
Güneş'in yüzü yine gülmedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bu sezon da lig maçlarında Kadıköy'de hiç galibiyet alamadı. Deneyimli çalıştırıcı 6 farklı takımla Ülker Stadı'na çıktı. Beraberlik sayısı dünkü maçla 5'e çıkarken, 14 kez de zorlu deplasmandan mağlubiyetle ayrıldı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
- Şenol Güneş Gökhan Gönül'e sahip çıktı
Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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