 Beşiktaş ilk kez fileleri sarsamadı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Beşiktaş ilk kez fileleri sarsamadı

    Beşiktaş ilk kez fileleri sarsamadı

    Teknik ?direktör idaresinde yeşil çimler üzerinde golcü kimliğini konuşturan Beşiktaş bu sezon hiçbir resmi maçı boş geçmemişti.

    2016-2017 sezonunda oynadığı tüm resmi maçlarda rakiplerine en az 1 gol atmayı başaran siyah-beyazlılar ilk defa Ülker Stadı'nda Fenerbahçe karşısında suskun kaldı. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası dahil oynadığı 19 maçın 10'unu kazanan Beşiktaş tüm bu müsabakalarda rakiplerini avlamıştı. Ancak dün F.Bahçe'ye karşı etkisizdi. İsabetli tek şutu yoktu.

    Güneş'in yüzü yine gülmedi
    Beşiktaş Teknik Direktörü bu sezon da lig maçlarında Kadıköy'de hiç galibiyet alamadı. Deneyimli çalıştırıcı 6 farklı takımla Ülker Stadı'na çıktı. Beraberlik sayısı dünkü maçla 5'e çıkarken, 14 kez de zorlu deplasmandan mağlubiyetle ayrıldı.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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