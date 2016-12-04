 Beşiktaş 30 otobüs birden geldi – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Beşiktaş 30 otobüs birden geldi

    Beşiktaş 30 otobüs birden geldi
    Ülker Stadı'ndaki yerini alanBeşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Arena'nın önünde toplandı. Bilet kontrolleri yapılan Beşiktaşlı taraftarlar, Kadıköy'e 30 otobüsle geldi. Siyah-beyazlı taraftarların gelişi ve stada girişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinde de sarıkırmızılı taraftarlara aynı prosedür uygulanmıştı.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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