Beşiktaş 30 otobüs birden geldi
Ülker Stadı'ndaki yerini alanBeşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Arena'nın önünde toplandı. Bilet kontrolleri yapılan Beşiktaşlı taraftarlar, Kadıköy'e 30 otobüsle geldi. Siyah-beyazlı taraftarların gelişi ve stada girişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinde de sarıkırmızılı taraftarlara aynı prosedür uygulanmıştı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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