Beşiktaş 30 otobüs birden geldi

Ülker Stadı'ndaki yerini alanBeşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Arena'nın önünde toplandı. Bilet kontrolleri yapılan Beşiktaşlı taraftarlar, Kadıköy'e 30 otobüsle geldi. Siyah-beyazlı taraftarların gelişi ve stada girişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinde de sarıkırmızılı taraftarlara aynı prosedür uygulanmıştı.