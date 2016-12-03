Tolgay'dan F.Bahçelileri kızdıracak açıklama
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Dinamo Kiev maçının F.Bahçe derbisinden daha önemli olduğunu belirterek, " Her pozisyonda hakemlere gittiler. İlk defa böyle bir şey gördüm. Her ufak faulde hakeme gidilmez" dedi.
Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde:
"Salı günü daha büyük bir maçımız var. O maçta %100 ile oynayıp, tarihe geçmek istiyoruz. Ligin daha 14. haftasındayız. 34. haftada kupayı yine biz kaldıracağız. İlk 15 dakika baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Ama bastırdık. 1 puanı aldık. Şimdi salı daha büyük bir maçımız var. Her pozisyonda hakemlere gittiler. İlk defa böyle bir şey gördüm. Her ufak faulde hakeme gidilmez. Onlar da insan."
"Salı günü daha büyük bir maçımız var. O maçta %100 ile oynayıp, tarihe geçmek istiyoruz. Ligin daha 14. haftasındayız. 34. haftada kupayı yine biz kaldıracağız. İlk 15 dakika baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Ama bastırdık. 1 puanı aldık. Şimdi salı daha büyük bir maçımız var. Her pozisyonda hakemlere gittiler. İlk defa böyle bir şey gördüm. Her ufak faulde hakeme gidilmez. Onlar da insan."
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şenol Güneş'ten paralı tepkiye cevap!
Toplam 9
Yorum
melih Tolgaya yapilan faul kirmizi kart degilmiydi.arkadan adamin ayagina basilmis bilerek
- Şenol Güneş, yine kazanamadı!
Toplam 3
Yorum
bjkli hakem desteginide yeneydiniz koca m unitedi yendiniz gec bu bos laflari
- Quaresma cezalı duruma düştü
Toplam 7
Yorum
saçma sarı kart hakem kimin neyin talimatını aldıysa geldi sarı gösterdi hiç yok yere
Tolgay'dan F.Bahçelileri kızdıracak açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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