 Tolgay'dan F.Bahçelileri kızdıracak açıklama – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Tolgay'dan F.Bahçelileri kızdıracak açıklama

    Tolgay'dan F.Bahçelileri kızdıracak açıklama

    Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu , Dinamo Kiev maçının F.Bahçe derbisinden daha önemli olduğunu belirterek, " Her pozisyonda hakemlere gittiler. İlk defa böyle bir şey gördüm. Her ufak faulde hakeme gidilmez" dedi.

    Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Salı günü daha büyük bir maçımız var. O maçta %100 ile oynayıp, tarihe geçmek istiyoruz. Ligin daha 14. haftasındayız. 34. haftada kupayı yine biz kaldıracağız. İlk 15 dakika baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Ama bastırdık. 1 puanı aldık. Şimdi salı daha büyük bir maçımız var. Her pozisyonda hakemlere gittiler. İlk defa böyle bir şey gördüm. Her ufak faulde hakeme gidilmez. Onlar da insan."
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:12
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