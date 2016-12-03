 Şenol Güneş, yine kazanamadı! – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    , yine kazanamadı!

    Şenol Güneş, yine kazanamadı!

    Siyah-beyazlı takımın tecrübeli teknik direktörü , karşısında 'de ligde bir kez daha galibiyet sevinci yaşayamadı.

    , ligde sarı-lacivertlilere karşı deplasmanda oynanan 19 maçta da çalıştırdığı takımları galibiyete ulaştıramadı. Tecrübeli teknik adam, 28 yıllık teknik adamlık kariyerinde, 6 ayrı takımla 'de çıktığı lig maçlarında 14 yenilgi ve 5 beraberlik aldı. Güneş yönetimindeki takımların, Kadıköy'deki gol atamama serisi ise 7 maça çıktı.

    Geçen sezon Şenol Güneş yönetiminde 'nda 'ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezonki mücadeleyi ise 0-0 beraberlikle tamamladı.

    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:49
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