Şenol Güneş, yine kazanamadı!
Siyah-beyazlı takımın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de ligde bir kez daha galibiyet sevinci yaşayamadı.
Şenol Güneş, ligde sarı-lacivertlilere karşı deplasmanda oynanan 19 maçta da çalıştırdığı takımları galibiyete ulaştıramadı. Tecrübeli teknik adam, 28 yıllık teknik adamlık kariyerinde, 6 ayrı takımla Kadıköy'de çıktığı lig maçlarında 14 yenilgi ve 5 beraberlik aldı. Güneş yönetimindeki takımların, Kadıköy'deki gol atamama serisi ise 7 maça çıktı.
Geçen sezon Şenol Güneş yönetiminde Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezonki mücadeleyi ise 0-0 beraberlikle tamamladı.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:49
- Şenol Güneş'ten paralı tepkiye cevap!
Toplam 9
Yorum
melih Tolgaya yapilan faul kirmizi kart degilmiydi.arkadan adamin ayagina basilmis bilerek
- Şenol Güneş, yine kazanamadı!
Toplam 3
Yorum
bjkli hakem desteginide yeneydiniz koca m unitedi yendiniz gec bu bos laflari
- Quaresma cezalı duruma düştü
Toplam 7
Yorum
saçma sarı kart hakem kimin neyin talimatını aldıysa geldi sarı gösterdi hiç yok yere
Şenol Güneş, yine kazanamadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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