Şenol Güneş, yine kazanamadı!

Şenol Güneş, ligde sarı-lacivertlilere karşı deplasmanda oynanan 19 maçta da çalıştırdığı takımları galibiyete ulaştıramadı. Tecrübeli teknik adam, 28 yıllık teknik adamlık kariyerinde, 6 ayrı takımla Kadıköy'de çıktığı lig maçlarında 14 yenilgi ve 5 beraberlik aldı. Güneş yönetimindeki takımların, Kadıköy'deki gol atamama serisi ise 7 maça çıktı.

Geçen sezon Şenol Güneş yönetiminde Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezonki mücadeleyi ise 0-0 beraberlikle tamamladı.