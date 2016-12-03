Şenol Güneş Gökhan Gönül'e sahip çıktı

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam, "İyi oyuncuları olan iki takım oynayacak. İyi ambians var. Futbol oynamaya çalışacağız. Rakibimizin yükselen grafiği var. Bu maçı kazandığımızda avantajlı olacağımızı düşünüyorum inşallah öyle olacak.

F.Bahçe tribünlerinin Gökhan Gönül protestosunun sorulması üzerine Güneş, "Taraftarların rakip oyuncuları moral değeri bakımından etkilemeleri normal ama saygısızlık yapılmasını doğru bulmam. Gökhan bize transfer oldu, tıpkı İsmail Köybaşı'nın gitmesi gibi. Ben Şener'i de buraya almak isterdim, ama F.Bahçe'ye gitti. Taraftarlar Gökhan Gönül'e kızdıkları için mi, sevdikleri için mi teki gösteriyorlar? Bir futbolcunun takımdan ayrıldığı zaman futbolu mu bırakması gerekiyor? Tabiki kendi takımında kalması onların istediği bir şeydi. Ancak futbolcu da tepkilere hazırlıklı olmalı. Bugün Gökhan Gönül'ün güzel futbol oynayacağını düşünüyorum.