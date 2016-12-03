Şenol Güneş Gökhan Gönül'e sahip çıktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan Gökhan Gönül aleyhine yapılan protestoları değerlendirdi.
Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam, "İyi oyuncuları olan iki takım oynayacak. İyi ambians var. Futbol oynamaya çalışacağız. Rakibimizin yükselen grafiği var. Bu maçı kazandığımızda avantajlı olacağımızı düşünüyorum inşallah öyle olacak.
F.Bahçe tribünlerinin Gökhan Gönül protestosunun sorulması üzerine Güneş, "Taraftarların rakip oyuncuları moral değeri bakımından etkilemeleri normal ama saygısızlık yapılmasını doğru bulmam. Gökhan bize transfer oldu, tıpkı İsmail Köybaşı'nın gitmesi gibi. Ben Şener'i de buraya almak isterdim, ama F.Bahçe'ye gitti. Taraftarlar Gökhan Gönül'e kızdıkları için mi, sevdikleri için mi teki gösteriyorlar? Bir futbolcunun takımdan ayrıldığı zaman futbolu mu bırakması gerekiyor? Tabiki kendi takımında kalması onların istediği bir şeydi. Ancak futbolcu da tepkilere hazırlıklı olmalı. Bugün Gökhan Gönül'ün güzel futbol oynayacağını düşünüyorum.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:36
- Suçlu biziz
Toplam 7
Yorum
mustafa SUC SIZIN OLURMU SUCLUYU BEN BULDUM SUCLU GUMUŞHANE SPOR COK AYIP ETTILER SIZI YENMEKLE UZULUYORUM AMA KARDESLARIM FUTBOLDA HERSEYVAR KOTU OYNAMADIK OLMAYINCA OLMAZ ATABILSEKK 5 OLURDU BIRISIDE ESTABANI TUTSUN ARKADASLAR SIZLER INANIYORUMKI BIZDENCOK UZULUYORSUNUZ SIMDI DIRILIŞ ZAMANI VAHLANMADEYIL 3 MAC 21 PUAN KONUSDURMAYIN INSANLARI VE UZMEYIN BIZLERI
- Derbi değil, Kiev önemli
Toplam 7
Yorum
Spor Sever Arkadas Yilmaz hoca gercekten buyuk Adam, Herseye okadar farkli ve guzel yorumlar yapiyorki sasiriyorum GS yi Adam Eder
- Beşiktaş'tan tarihe geçen hareket!
Toplam 1
Yorum
DobRa 3-0 öndeyken oyuncu çıkarıyoruzda merak edilen durum 3-3 yada 3-2 iken de bu centilmenlik yapılır mıydı..?
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