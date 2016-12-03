 Quaresma cezalı duruma düştü – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    cezalı duruma düştü

    Quaresma cezalı duruma düştü

    'ın Portekizli oyuncusu Ricardo , Bursaspor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

    55. dakikada topsuz alanda Hasan Ali Kaldırım'ı düşüren Quaresma gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Portekizli yıldız Bursaspor maçında oynayamayacak.
    Beşiktaş'ta maça yedekler arasında başlayan Vincent Aboubakar 60. dakikada Ricardo Quaresma'nın yerine oyuna girdi.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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