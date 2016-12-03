Quaresma cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, Bursaspor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
55. dakikada topsuz alanda Hasan Ali Kaldırım'ı düşüren Quaresma gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Portekizli yıldız Bursaspor maçında oynayamayacak.
Beşiktaş'ta maça yedekler arasında başlayan Vincent Aboubakar 60. dakikada Ricardo Quaresma'nın yerine oyuna girdi.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay'dan F.Bahçelileri kızdıracak açıklama
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
- Şenol Güneş Gökhan Gönül'e sahip çıktı
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
Quaresma cezalı duruma düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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