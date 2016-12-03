Oğuzhan: Tehlikeli olduğumuzu biliyorlar
Beşiktaş’ın genç yıldızı, “Evde olsun, deplasmanda olsun ne kadar tehlikeli olduğumuzu herkes biliyor. Avantajlı olan biziz” dedi
GEREKENi YAPACAĞIZ
Rakiplerinin de Beşiktaş'ın gücünü bildiğini ve ona göre önlemler alacağını belirten Oğuzhan, "Bize alan verirler ise faydalanırız. Belki iki takım da başlarda bekler. İlk başlarda yavaş başlar bilemiyorum. Taraftarlarımız var, heyecan var. Şu anda puan farkı var. Ben Beşitaş'ı avantajlı görüyorum" ifadelerini kullandı. Sakin bir yapısı olduğunu ve her maça aynı şekilde hazırlandığını belirten Ozzie sözlerini şöyle tamamladı: "Bu da üç puanlık bir maç ama tabii ki derbinin havası, maçın önemi bizim camia için farklı. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız."
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 25
Yorum
Eko Bu nasıl bir rezillik arkadaşjQuery19108656465548556298_1480711008322Yazıklar olsun size!!..
- Oğuzhan'dan derbi açıklaması
Toplam 16
Yorum
isminiz Bende diyorum besiktas yenilmez nede olsa bize yan taraftan bi talimat veren kulup baskanimiz yok ??
- Trabzonspor'da istifa depremi
Toplam 22
Yorum
Mehmet Başka bir Trabzonspor yok. Bu durumu kabullenmek zorunluluğu var. Düzelecek takım. Başkan'la Ersun hoca nın kıymeti bilinmeli. UEFA yüzünden transfer yapılamadı. Unutmayın. Devre arası bekleyin. İstifa çözüm değil.
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