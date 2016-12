Oğuzhan: Tehlikeli olduğumuzu biliyorlar

Siyah-beyazlıların başarılı oyuncusu Oğuzhan Özyakup , F.Bahçe derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. "Her maça yenmek için çıktık, bu maç da öyle olacak" diyerek sözlerine başlayan Oğuzhan şöyle devam etti: "Fenerbahçe- Beşiktaş Galatasaray arasındaki maçları bütün dünya konuşuyor. Her maça 3 puan almak için çıkıyoruz. Çok zor bir karşılaşma olacağını da biliyoruz. F.Bahçe belki baskılı başlamak ister. Sonuç da rakiplerimiz de artık bizim ne kadar iyi bir takım olduğumuzu ve bize alan verdikleri zaman ne kadar etkili futbol oynayabildiğimizi biliyor. Evde olsun, deplasmanda olsun ne kadar tehlikeli olduğumuzu herkes biliyor."Rakiplerinin de Beşiktaş'ın gücünü bildiğini ve ona göre önlemler alacağını belirten Oğuzhan, "Bize alan verirler ise faydalanırız. Belki iki takım da başlarda bekler. İlk başlarda yavaş başlar bilemiyorum. Taraftarlarımız var, heyecan var. Şu anda puan farkı var. Ben Beşitaş'ı avantajlı görüyorum" ifadelerini kullandı. Sakin bir yapısı olduğunu ve her maça aynı şekilde hazırlandığını belirten Ozzie sözlerini şöyle tamamladı: "Bu da üç puanlık bir maç ama tabii ki derbinin havası, maçın önemi bizim camia için farklı. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız."