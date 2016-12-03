 Marcelo ‘isabet’ demek – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Marcelo ‘isabet’ demek

    Marcelo ‘isabet’ demek

    Süper Lig'in ilk 12 haftası sonunda en çok isabetli pas yapan isim Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Marcelo Guedes oldu.

    Marcelo toplam 846 isabetli pas yapıp bu alanda ilk sırada yer alırken, %86 başarı oranı tutturdu. Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 17 resmi maçın (12 lig, 5 Şampiyonlar Ligi) tamamında 90 dakika forma giyen Brezilyalı yıldız; G.Saray ve Başakşehir maçlarında da birer asist yapmayı başardı. Marcelo, geçen sezon da 35 resmi karşılaşmada Beşiktaş formasıyla rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başarmıştı.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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