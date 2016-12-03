Kartal yüksek uçar

sezonun en kritik maçlarından birinde ezeli rakibi F.Bahçe'ye konuk oluyor. Ligde geçen hafta lider Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan siyahbeyazlı takım, uzun zamandır Kadıköy'de yenemediği rakibini mağlup ederekhedefliyor. Beşiktaş,oynanacak maçı kazanarak hem rakibiyle, hem Kiev deplasmanı öncesibulmayı, hem de liderhedefliyor. Bu sezon üç kulvarda mücadele eden ve henüz resmi maçlarda yenilmeyen Beşiktaş, F.Bahçe karşısında bu unvanını da korumaya çalışacak. KartalBeşiktaş'tasakatlığınedeniyleBaşakşehir karşısındakadrodayer almayan, tamamenhazır durumageldi. Sezon başındanitibarın ortayakoyduğu performansladikkatleriçeken Tosic, sarı kartcezası nedeniyle Trabzon maçındaforma giyemezken, sakatlığısonrası Adana ve Başakşehirkarşılaşmalarını kaçırmıştı. Tosic'insakatlığındagörev veren teknik direktör ŞenolGüneş'in, bugünkü karşılaşmadasahaya sürmesibekleniyor. Güneş'in tek sıkıntısıise, takımınınyer alsadaoldu.BeşiktaşSüper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'ndeçıkacak. Ligde bugün'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, 6 Aralık Salı günü de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adınaolacak. Siyah-beyazlı takım her iki karşılaşmayı kazanarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa'daaşmaya çalışacak. Beşiktaş, savunmada sıkıntı yaşasa da gol atmakta zorlanmadı. Bu sezonki tüm resmi maçlarda rakip fileleri havalandırmayı bilen siyah-beyazlı takım, toplamkaydetti. Süper Lig'de 24 gol bulan Beşiktaşlı futbolcular, Şampiyonlar Ligi'nde 9 ve Türkiye Kupası'nda 2 kez gol sevinci yaşadı. Son oynanan Benfica ve Başakşehir maçlarının ilk yarılarında kötü oynayan Kartal, yine de maçlarıtamamlamayı başardı.