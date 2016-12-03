 Kartal yüksek uçar – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Kartal yüksek uçar

    Kartal yüksek uçar

    , ezeli rakibini devirerek puan farkını açmak istiyor. Bu sezon 18 resmi maçta da yenilmeyen Kara Kartal Kadıköy’de alacağı bir galibiyetle hem puan farkını 7’ye çıkarmak hem de Kiev öncesi moral bulmak istiyor. 4 günde Fenerbahçe ve Dinamo Kiev ile iki kritik maça çıkacak Beşiktaş’ta, Tosic oynayacak duruma geldi. Cenk ve Aboubakar birlikte ilk 11’de forma giyecekler.

    , sezonun en kritik maçlarından birinde ezeli rakibi F.Bahçe'ye konuk oluyor. Ligde geçen hafta lider Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan siyahbeyazlı takım, uzun zamandır Kadıköy'de yenemediği rakibini mağlup ederek zirvedeki iddiasını artarak sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş, saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak maçı kazanarak hem rakibiyle puan farkını açmayı, hem Kiev deplasmanı öncesi moral bulmayı, hem de lider Başakşehir'in olası mağlubiyetinde liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Bu sezon üç kulvarda mücadele eden ve henüz resmi maçlarda yenilmeyen Beşiktaş, F.Bahçe karşısında bu unvanını da korumaya çalışacak. Kartal 18 maçta 10 galibiyet aldı, 8 kez de berabere kaldı.

    TOSiC GELDi, DEFANS RAHATLADI
    Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Başakşehir karşısında kadroda yer almayan Tosic, tamamen hazır duruma geldi. Sezon başından itibarın ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Tosic, sarı kart cezası nedeniyle Trabzon maçında forma giyemezken, sakatlığı sonrası Adana ve Başakşehir karşılaşmalarını kaçırmıştı. Tosic'in sakatlığında Atınç Nukan'a görev veren teknik direktör Şenol Güneş'in, bugünkü karşılaşmada Sırp oyuncuyu sahaya sürmesi bekleniyor. Güneş'in tek sıkıntısı ise, takımının ligde en az gol yiyen ekipler arasında yer alsa da son 7 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamaması oldu.

    ÜST ÜSTE iKi ZORLU DEPLASMANA ÇIKACAK
    Beşiktaş, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 günde iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Ligde bugün F.Bahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, 6 Aralık Salı günü de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına Dinamo Kiev'in misafiri olacak. Siyah-beyazlı takım her iki karşılaşmayı kazanarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iki önemli engeli aşmaya çalışacak. Beşiktaş, savunmada sıkıntı yaşasa da gol atmakta zorlanmadı. Bu sezonki tüm resmi maçlarda rakip fileleri havalandırmayı bilen siyah-beyazlı takım, toplam 35 gol kaydetti. Süper Lig'de 24 gol bulan Beşiktaşlı futbolcular, Şampiyonlar Ligi'nde 9 ve Türkiye Kupası'nda 2 kez gol sevinci yaşadı. Son oynanan Benfica ve Başakşehir maçlarının ilk yarılarında kötü oynayan Kartal, yine de maçları yenilmeden tamamlamayı başardı.

    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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