Kartal yüksek uçar
Beşiktaş, ezeli rakibini devirerek puan farkını açmak istiyor. Bu sezon 18 resmi maçta da yenilmeyen Kara Kartal Kadıköy’de alacağı bir galibiyetle hem puan farkını 7’ye çıkarmak hem de Kiev öncesi moral bulmak istiyor. 4 günde Fenerbahçe ve Dinamo Kiev ile iki kritik maça çıkacak Beşiktaş’ta, Tosic oynayacak duruma geldi. Cenk ve Aboubakar birlikte ilk 11’de forma giyecekler.
TOSiC GELDi, DEFANS RAHATLADI
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Başakşehir karşısında kadroda yer almayan Tosic, tamamen hazır duruma geldi. Sezon başından itibarın ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Tosic, sarı kart cezası nedeniyle Trabzon maçında forma giyemezken, sakatlığı sonrası Adana ve Başakşehir karşılaşmalarını kaçırmıştı. Tosic'in sakatlığında Atınç Nukan'a görev veren teknik direktör Şenol Güneş'in, bugünkü karşılaşmada Sırp oyuncuyu sahaya sürmesi bekleniyor. Güneş'in tek sıkıntısı ise, takımının ligde en az gol yiyen ekipler arasında yer alsa da son 7 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamaması oldu.
ÜST ÜSTE iKi ZORLU DEPLASMANA ÇIKACAK
Beşiktaş, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 günde iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Ligde bugün F.Bahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, 6 Aralık Salı günü de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına Dinamo Kiev'in misafiri olacak. Siyah-beyazlı takım her iki karşılaşmayı kazanarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iki önemli engeli aşmaya çalışacak. Beşiktaş, savunmada sıkıntı yaşasa da gol atmakta zorlanmadı. Bu sezonki tüm resmi maçlarda rakip fileleri havalandırmayı bilen siyah-beyazlı takım, toplam 35 gol kaydetti. Süper Lig'de 24 gol bulan Beşiktaşlı futbolcular, Şampiyonlar Ligi'nde 9 ve Türkiye Kupası'nda 2 kez gol sevinci yaşadı. Son oynanan Benfica ve Başakşehir maçlarının ilk yarılarında kötü oynayan Kartal, yine de maçları yenilmeden tamamlamayı başardı.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:28
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 25
Yorum
Eko Bu nasıl bir rezillik arkadaşjQuery19108656465548556298_1480711008322Yazıklar olsun size!!..
- Oğuzhan'dan derbi açıklaması
Toplam 16
Yorum
isminiz Bende diyorum besiktas yenilmez nede olsa bize yan taraftan bi talimat veren kulup baskanimiz yok ??
- Trabzonspor'da istifa depremi
Toplam 22
Yorum
Mehmet Başka bir Trabzonspor yok. Bu durumu kabullenmek zorunluluğu var. Düzelecek takım. Başkan'la Ersun hoca nın kıymeti bilinmeli. UEFA yüzünden transfer yapılamadı. Unutmayın. Devre arası bekleyin. İstifa çözüm değil.
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