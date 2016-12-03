 İnanırsak kazanırız – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    İnanırsak kazanırız

    İnanırsak kazanırız
    Beşiktaş'ın eski forvetlerinden Demba Ba, F.Bahçe derbisiyle ilgili siyah-beyazlıları uyardı. Çin'de sakatlığından dolayı son maçlarda yer alamayan Demba Ba, "Beşiktaşlı arkadaşlarıma, kazanmaya giden en iyi yolun inanmak olduğunu söylerdim. Eğer inanırsak başarabilir ve derbide Fenerbahçe'yi yeneriz" dedi. Demba Ba, geçtiğimiz günlerde FBTV'ye "Değişmeyecek tek bir şey var geçen yıldan bu yıla, o da Beşiktaş'ın şampiyon olacağı. Şampiyon Beşiktaş olur" ifadelerini kullanmıştı.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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