Güneş’ten kanat uyarısı
Şenol Güneş, F.Bahçe’nin en güçlü yanının kanatlar olduğunu belirterek; özellikle Beck ve Adriano’dan çok fazla ileri çıkmamalarını istedi; Cenk ve Q7’den de ortaya destek istedi
İç sahada berabere kaldıkları maçlarda orta üçlüye yapılan prese karşılık veremedikleri için olgun atak geliştiremediklerini belirten Güneş, çözüm olarak Cenk Tosun ve Quaresma'yı orta saha oyuncularına yakın oynatıp pas organizasyonları ile hücum geliştirecek. Defans oyuncularına da uyarılarda bulunan Şenol Güneş, stoperlerden topla çıkmakta zorlanırlarsa riskli hareket etmeden uzun top oynamalarını istedi.
STOPERLERİ NEFES ALMASIN
Siyah-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü, F.Bahçe'nin iki stoperi Skrtel ve Kjaer'e önlem alıyor. Bu ikilinin ileri çıkmaması için Cenk ve Aboubakar pres yapacaklar. Teknik direktör Şenol Güneş, ezeli rakiplerine karşı siyah-beyazlıların saha içi taktiğini belirlerken; diğer yandan da F.Bahçe'nin defansındaki iki tecrübeli isimle ilgili oyuncularını uyardı. Güneş'e göre ligin gidişatını etkileyecek derbinin kaderi F.Bahçe'nin stoperleri Martin Skrtel ile Simon Kjaer'in ellerinde. Güneş sanki hücum oyuncularıymış gibi iki isimle ilgili oyuncularını tek tek uyardı.
Cenk Tosun, Aboubakar ve Quaresma'ya, "İkisini de sık sık kenarlara çekin, ortayı boşaltmalarını sağlayın" uyarısını yapan tecrübeli çalıştırıcı; Atiba ve Abuobakar'a da "Her duran topta ileri çıkacaklar. Stoperlerimiz forvetlerle ilgilenecek, onlara kafa vurdurmamalıyız" ifadelerini kullandı. Güneş ayrıca. Beşiktaş'ın en etkili gol silahları olan Cenk Tosun ve Aboubakar'a, "Stoperlerin sizi kolayca marke edecekleri pozisyonda kalmayın. Sırtınız dönük oynamaya çalışmayın, ikisini de karşınıza alın" diyerek golü düşünmelerini istedi.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 25
Yorum
Eko Bu nasıl bir rezillik arkadaşjQuery19108656465548556298_1480711008322Yazıklar olsun size!!..
- Oğuzhan'dan derbi açıklaması
Toplam 16
Yorum
isminiz Bende diyorum besiktas yenilmez nede olsa bize yan taraftan bi talimat veren kulup baskanimiz yok ??
- Trabzonspor'da istifa depremi
Toplam 22
Yorum
Mehmet Başka bir Trabzonspor yok. Bu durumu kabullenmek zorunluluğu var. Düzelecek takım. Başkan'la Ersun hoca nın kıymeti bilinmeli. UEFA yüzünden transfer yapılamadı. Unutmayın. Devre arası bekleyin. İstifa çözüm değil.
Güneş’ten kanat uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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