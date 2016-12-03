 Güneş’ten kanat uyarısı – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Güneş’ten kanat uyarısı

    Güneş’ten kanat uyarısı

    , F.Bahçe’nin en güçlü yanının kanatlar olduğunu belirterek; özellikle Beck ve Adriano’dan çok fazla ileri çıkmamalarını istedi; Cenk ve Q7’den de ortaya destek istedi

    Hafta başından bu yana oyuncuların F.Bahçe'nin iyi ve zayıf yönlerini anlatan , takımını derbiye hazırladı. F.Bahçe'nin en güçlü yanının kanatlar olduğu üzerinde duran Güneş; defansın sağında ve solunda göre yapacak olan Beck ve Adriano'ya alanlarını çok fazla terk etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Tecrübeli hocanın derbi için üzerinde durduğu ve çözüm bulmaya çalıştığı ikinci bir konu ise, orta sahada yedikleri baskıdan çıkma planları oldu.

    İç sahada berabere kaldıkları maçlarda orta üçlüye yapılan prese karşılık veremedikleri için olgun atak geliştiremediklerini belirten Güneş, çözüm olarak Cenk Tosun ve Quaresma'yı orta saha oyuncularına yakın oynatıp pas organizasyonları ile hücum geliştirecek. Defans oyuncularına da uyarılarda bulunan Şenol Güneş, stoperlerden topla çıkmakta zorlanırlarsa riskli hareket etmeden uzun top oynamalarını istedi.

    STOPERLERİ NEFES ALMASIN
    Siyah-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü, F.Bahçe'nin iki stoperi Skrtel ve Kjaer'e önlem alıyor. Bu ikilinin ileri çıkmaması için Cenk ve Aboubakar pres yapacaklar. Teknik direktör Şenol Güneş, ezeli rakiplerine karşı siyah-beyazlıların saha içi taktiğini belirlerken; diğer yandan da F.Bahçe'nin defansındaki iki tecrübeli isimle ilgili oyuncularını uyardı. Güneş'e göre ligin gidişatını etkileyecek derbinin kaderi F.Bahçe'nin stoperleri Martin Skrtel ile Simon Kjaer'in ellerinde. Güneş sanki hücum oyuncularıymış gibi iki isimle ilgili oyuncularını tek tek uyardı.

    Cenk Tosun, Aboubakar ve Quaresma'ya, "İkisini de sık sık kenarlara çekin, ortayı boşaltmalarını sağlayın" uyarısını yapan tecrübeli çalıştırıcı; Atiba ve Abuobakar'a da "Her duran topta ileri çıkacaklar. Stoperlerimiz forvetlerle ilgilenecek, onlara kafa vurdurmamalıyız" ifadelerini kullandı. Güneş ayrıca. Beşiktaş'ın en etkili gol silahları olan Cenk Tosun ve Aboubakar'a, "Stoperlerin sizi kolayca marke edecekleri pozisyonda kalmayın. Sırtınız dönük oynamaya çalışmayın, ikisini de karşınıza alın" diyerek golü düşünmelerini istedi.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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