Gidiş rotası belli

Bugün Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanacak müsabakayı tribünden izleyecek olan Beşiktaşlı taraftarlar, maç günü saat 14.00'te Dolmabahçe Sarayı önünde toplanacak. Tüm taraftarların biletleri kontrol edildikten sonra otobüslere binilerek saat 15.00'te yola çıkılacak.