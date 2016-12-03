 Gidiş rotası belli – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Gidiş rotası belli

    Gidiş rotası belli
    Bugün Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanacak müsabakayı tribünden izleyecek olan Beşiktaşlı taraftarlar, maç günü saat 14.00'te Dolmabahçe Sarayı önünde toplanacak. Tüm taraftarların biletleri kontrol edildikten sonra otobüslere binilerek saat 15.00'te yola çıkılacak.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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