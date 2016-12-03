Erman Toroğlu "Pozisyon kırmızı"
Kadıköy'deki derbinin 80. dakikasında Dusko Tosic'in, Jeremain Lens'i kayarak indirdiği pozisyonda Fenerbahçeliler kırmızı kart beklerken hakem Hüseyin Göçek sarı kartı yeterli gördü. Maçın kritik pozisyonunu Fotomaç'ın usta yazarı Erman Toroğlu A Spor'da yorumladı.
Erman Toroğlu'nun pozisyon yorumu şöyle:
"HAKEMLİK YAPIYORUM DEMESİN"
"Bu mesafeden topu bırakıp bu hareketi yapıyorsan bunun adı kırmızı karttır. Tosic'in topla hiç alakası yok. Topun 2 karış üzerinden adamın kaval kemiğine gidiyorsun. Bu pozisyonda futbolcuya bunları yaptırırsanız hakem değilsiniz! Elle oynama, çekme gibi durumlar hakem yorumuna girer ama şu pozisyonu göremezseniz hakemlik yapıyorum demeyin. Aynı hareketi Kiev'de yapsın bakalım 10. dakikada, Beşiktaş güme gider. "
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:46
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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