Derbi kadrosuna giremediler
Fenerbahçe'de derbi maçta tek eksik futbolcu kırmızı kart cezalısı İsmail Köybaşı oldu.Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Advocaat, 3 önemli ismi 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.
Advocaat, Van Persie'yle bu sezon takımın en skorer iki isminden biri olan Emmanuel Emenike'nin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde Zorya karşısında gol atan Miroslav Stoch ile genç futbolcu Salih Uçan'ı kadroya almadı.
Skrtel ve Chahechouhe ilk kez
Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skrtel ile Faslı oyuncusu Chahechouhe, sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş derbisine çıktı.
Bu iki futbolcu, sezon başı transfer oldukları sarı-lacivertlilerle Galatasaray'dan sonra Beşiktaş derbisinde de forma şansı buldu.
Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde oturan Van der Wiel, Neustaedter, Lens ve Fabiano ise sonrada oyuna girmeleri durumunda Beşiktaş derbisi heyecanını ilk defa yaşayacak.
Tek eksik İsmail Köybaşı
Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Gençlerbirliği karşısında 10. dakikada doğrudan kırmızı kart gören İsmail, eski takımına karşı mücadele etme şansını kaçırdı.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde İsmail dışında sakat veya cezalı futbolcusu olmadı.
Tribünler yine tıklım tıklım
Sarı-lacivertli taraftarlar Galatasaray derbisinde olduğu gibi Beşiktaş karşısında da Ülker Stadı'nın tribünlerini tıklım tıklım doldurdu.
Derbinin bütün biletlerini tüketen sarı-lacivertli futbolseverler, tribünlerde boş koltuk bırakmadı.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:48
- Şenol Güneş'ten paralı tepkiye cevap!
Toplam 9
Yorum
melih Tolgaya yapilan faul kirmizi kart degilmiydi.arkadan adamin ayagina basilmis bilerek
- Şenol Güneş, yine kazanamadı!
Toplam 3
Yorum
bjkli hakem desteginide yeneydiniz koca m unitedi yendiniz gec bu bos laflari
- Quaresma cezalı duruma düştü
Toplam 7
Yorum
saçma sarı kart hakem kimin neyin talimatını aldıysa geldi sarı gösterdi hiç yok yere
Derbi kadrosuna giremediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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