 Derbi kadrosuna giremediler – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Derbi kadrosuna giremediler

    Derbi kadrosuna giremediler

    Fenerbahçe'de derbi maçta tek eksik futbolcu kırmızı kart cezalısı İsmail Köybaşı oldu.Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Advocaat, 3 önemli ismi 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

    Advocaat, Van Persie'yle bu sezon takımın en skorer iki isminden biri olan Emmanuel 'nin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde Zorya karşısında gol atan Miroslav ile genç futbolcu Salih Uçan'ı kadroya almadı.

    Skrtel ve Chahechouhe ilk kez
    Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skrtel ile Faslı oyuncusu Chahechouhe, sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş derbisine çıktı.

    Bu iki futbolcu, sezon başı transfer oldukları sarı-lacivertlilerle Galatasaray'dan sonra Beşiktaş derbisinde de forma şansı buldu.

    Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde oturan Van der Wiel, Neustaedter, Lens ve Fabiano ise sonrada oyuna girmeleri durumunda Beşiktaş derbisi heyecanını ilk defa yaşayacak.

    Tek eksik İsmail Köybaşı
    Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Gençlerbirliği karşısında 10. dakikada doğrudan kırmızı kart gören İsmail, eski takımına karşı mücadele etme şansını kaçırdı.

    Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde İsmail dışında sakat veya cezalı futbolcusu olmadı.

    Tribünler yine tıklım tıklım
    Sarı-lacivertli taraftarlar Galatasaray derbisinde olduğu gibi Beşiktaş karşısında da Ülker Stadı'nın tribünlerini tıklım tıklım doldurdu.

    Derbinin bütün biletlerini tüketen sarı-lacivertli futbolseverler, tribünlerde boş koltuk bırakmadı.

    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:48
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