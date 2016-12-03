 Derbi değil, Kiev önemli – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Derbi değil, Kiev önemli

    Derbi değil, Kiev önemli
    Teknik direktör , Beşiktaş için F.Bahçe derbisinin değil, D. Kiev maçının daha önemli olduğunu söyledi. Haber1903'e konuşan Vural, "Beşiktaş, tarihin en önemli maçını Dinamo Kiev'e karşı oynayacak. Bu maçı kazanırsalar 1,5 milyon euro, tur atlarlarsa 5,5 milyon euro alacaklar. Yani 7 milyon euro'luk bir maç olacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'ya kalacaklar. Para orada, sınıf atlama orada. Sonuçta F.Bahçe derbisinin telafisi mümkün" diye konuştu.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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