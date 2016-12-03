 Cenk atarsa korkma – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Cenk atarsa korkma

    Cenk atarsa korkma

    25 yaşındaki forvet Cenk Tosun, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 17 farklı maçta toplam 20 gol attı.

    Cenk'in gol attığı bu 17 maçı da Beşiktaş kaybetmedi. Siyahbeyazlılar 17 maçın 13 tanesini kazanırken, 4 kez berabere kaldı. Cenk Tosun attığı 20 golün 10 tanesini iç sahada, 10 tanesini deplasmanda kaydetti. Cenk bu sezon ilk 12 hafta sonunda 7 golle ligin en golcü üç oyuncusundan biri olurken; (diğer isimler Bajic ve Traore) kariyeri boyunca F.Bahçe'ye karşı gol atamadı. Cenk'in ayrıca ligde 2 de asisti (Alanya, Ç. Rize) bulunuyor.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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