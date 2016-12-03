 Caner’siz zorlanıyorlar – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Caner’siz zorlanıyorlar

    Caner’siz zorlanıyorlar

    Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Caner'in, oynadığı 6 ve oynamadığı 6 maç arasında belirgin farklar var.

    Milli oyuncunun oynadığı 6 maçta siyah beyazlılar, 5 galibiyet ve 1 beraberlik alırken; oynamadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Caner ile maç başına 2,7 puan ortalamasına sahip olan Beşiktaş, onsuz ise 2 ortalamaya sahip oldu. Farklılıklardan biri de yenilen gollerde oldu. Siyah beyazlılar, 'in oynadığı 6 maçta kalesinde sadece 2 gol görürken, oynamadığı maçlarda tam 7 gol yedi.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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