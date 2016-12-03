Beşiktaş, Chapecoense'yi unutmadı
Beşiktaşlı oyuncular, Chapecoenseli meslektaşlarını unutmadı.
Siyah-beyazlı futbolcular, Kolombiya'da düşen uçakta yaşamını yitiren Chapecoenseli meslektaşlarını andı.
Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesindeki ısınma çalışmasını üzerinde Brezilya ekibinin ambleminin yer aldığı tişörtlerle gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların giydiği tişörtün üzerinde İngilizce "Keder ve acılarda biz hep birlikte oluruz" yazısı yer aldı
Chapecoense için saygı duruşu
Karşılaşmadan önce Kolombiya'daki uçak kazası nedeniyle hayatını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense'nin çalışanları ve futbolcuları için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:43
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Toplam 9
Yorum
melih Tolgaya yapilan faul kirmizi kart degilmiydi.arkadan adamin ayagina basilmis bilerek
- Şenol Güneş, yine kazanamadı!
Toplam 3
Yorum
bjkli hakem desteginide yeneydiniz koca m unitedi yendiniz gec bu bos laflari
- Quaresma cezalı duruma düştü
Toplam 7
Yorum
saçma sarı kart hakem kimin neyin talimatını aldıysa geldi sarı gösterdi hiç yok yere
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