Beşiktaş, Chapecoense'yi unutmadı

Siyah-beyazlı futbolcular, Kolombiya'da düşen uçakta yaşamını yitiren Chapecoenseli meslektaşlarını andı.

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesindeki ısınma çalışmasını üzerinde Brezilya ekibinin ambleminin yer aldığı tişörtlerle gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların giydiği tişörtün üzerinde İngilizce "Keder ve acılarda biz hep birlikte oluruz" yazısı yer aldı

Chapecoense için saygı duruşu

Karşılaşmadan önce Kolombiya'daki uçak kazası nedeniyle hayatını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense'nin çalışanları ve futbolcuları için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.