 Beşiktaş, Chapecoense'yi unutmadı – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Beşiktaş, Chapecoense'yi unutmadı

    Beşiktaşlı oyuncular, Chapecoenseli meslektaşlarını unutmadı.

    Siyah-beyazlı futbolcular, Kolombiya'da düşen uçakta yaşamını yitiren Chapecoenseli meslektaşlarını andı.
    Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesindeki ısınma çalışmasını üzerinde Brezilya ekibinin ambleminin yer aldığı tişörtlerle gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların giydiği tişörtün üzerinde İngilizce "Keder ve acılarda biz hep birlikte oluruz" yazısı yer aldı

    Chapecoense için saygı duruşu

    Karşılaşmadan önce Kolombiya'daki uçak kazası nedeniyle hayatını kaybeden Brezilya ekibi 'nin çalışanları ve futbolcuları için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:43
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