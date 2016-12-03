 Asistler Quaresma’dan – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Asistler ’dan

    Asistler Quaresma’dan

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo , bu sezon siyah-beyazlı ekibin en çok asist yapan oyuncusu konumunda yer alıyor.

    Süper Lig'de 4 asist (G.Saray, Antalya, G.Birliği, Başakşehir), Şampiyonlar Ligi'nde de 2 asist (Napoli) yapan toplamda altı asist ile oynuyor. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, aynı zamanda ligin en çok isabetli orta yapan oyuncusu konumunda bulunuyor. Öte yandan Ricardo Quaresma, Devler Ligi'nde Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica maçlardan da rakip fileleri birer kez havalandırmayı başardı.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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