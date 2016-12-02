Şut değil mermi
Kartal’ın Brezilyalı yıldızı, Beşiktaş tarihine geçmek istediğini ifade ederek “Şampiyonluk, taraftarımızın da desteğiyle bizim olacak” yorumunu yaptı
Siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu Adriano, çok özel duygularını Beşiktaş Dergisi'ne anlattı. Hem güvenilir bir sol bek hem de golcü bir defans oyuncusu olan Brezilyalı yıldızın en önemli özelliklerinden biri de '132 kilometre hızla' şut atabilme özelliğine sahip olması. Barcelona ve Sevilla gibi takımlarda uzun yıllar forma giyen 32 yaşındaki Adriano, şimdiki amacının Beşiktaş'ın tarihine geçmek olduğunu söyledi. Bu büyük kulübün bir parçası olmak istediğini söyleyen Sambacı şöyle devam etti:
ŞAKALARI SEVİYORUM
"Yeni stadımızda çok mutlu anlar geçiriyoruz. Amacımız sene sonunda başarıyı hak eden bu güzel insanlara kupa sevincini tekrar tattırabilmek ve Avrupa'da da başarıdan başarıya koşmak. Tabii ki kazanacağımız başarılarda en büyük payın yine Beşiktaş taraftarına ait olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Biz onlarla bir bütünüz ve işte şampiyonluk da bu yüzden bizim olacak. Bu arada Rizespor maçında attığım golden sonra sosyal medyada hakkımda yapılan şakalar çok hoşuma gitti. Bir polisin bana aşırı hızdan ceza kesmesi gibi."
ŞAKALARI SEVİYORUM
"Yeni stadımızda çok mutlu anlar geçiriyoruz. Amacımız sene sonunda başarıyı hak eden bu güzel insanlara kupa sevincini tekrar tattırabilmek ve Avrupa'da da başarıdan başarıya koşmak. Tabii ki kazanacağımız başarılarda en büyük payın yine Beşiktaş taraftarına ait olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Biz onlarla bir bütünüz ve işte şampiyonluk da bu yüzden bizim olacak. Bu arada Rizespor maçında attığım golden sonra sosyal medyada hakkımda yapılan şakalar çok hoşuma gitti. Bir polisin bana aşırı hızdan ceza kesmesi gibi."
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:19
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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