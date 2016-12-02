 Şenol Güneş'ten Robben kararı – Fotomaç – 02 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Şenol Güneş'ten kararı

    Şenol Güneş'ten Robben kararı

    Bayern Münih'ten Arjen , menajerliğini yapan babası tarafından Türk takımlarına teklif ediliyor.

    Şenol Güneş, 32 yaşındaki Hollandalı yıldız için kapılarını çalan Baba 'in önerisini "Sürekli sakat olan ve artık emekli olmuş bir oyuncu istemiyorum" diyerek geri çevirdi.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş'ten Robben kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.