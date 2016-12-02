''Pancu da olurum!''
Gökhan İnler taraftarlara garanti verdi: "Sezon başında gelen İnler, “Bir yol turnuvasında, dünya şampiyonu olduk Ben de kaleciydim. Bir gün Pancu gibi kaleye de geçebilirim” diye konuştu.
Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan İnler, ilginç bir itirafta bulundu. Napilo formasıyla çok önemli maçlar oynadığını, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye attığı golü hiç unutmadığını dile getiren Gökhan; "Bir yol turnuvasında İsviçre'de dünya şampiyonasında ikinci oldum ve o maçta kaleciydim. Pancu gibi ben de bir gün kaleye geçebilirim" ifadesini kullandı.
UN-YUMURTA ZOR!
Türk asıllı İsviçreli oyuncu, "Brezilyalılar her doğum gününde kafalarına yumurta ve un atıyorlar. Quaresma'nın da doğum gününde kafasına yumurta ve un attılar, çok güldüm. Un da atınca fena yapışıyor, kolay kolay çıkmıyor" yorumunu yaptı.
UN-YUMURTA ZOR!
Türk asıllı İsviçreli oyuncu, "Brezilyalılar her doğum gününde kafalarına yumurta ve un atıyorlar. Quaresma'nın da doğum gününde kafasına yumurta ve un attılar, çok güldüm. Un da atınca fena yapışıyor, kolay kolay çıkmıyor" yorumunu yaptı.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:41
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