Oğuzhan'dan derbi açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, yarın deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili, “Şu anda puan farkı var. Ben bizim takımı avantajlı görüyorum” dedi.

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Oğuzhan Özyakup, derbi öncesi yayıncı kuruluşa özel bir röportaj verdi ve zorlu maçla ilgili açıklamalarda bulundu.



Derbinin havasının farklı olduğunu ama takım olarak her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını dile getiren Özyakup, "Derbinin havası biraz farklı. Büyük maçlar sonuçta. Ama bu hafta içi kupa maçı vardı. Orada oynayan kadroyla dinlenen kadro diyelim birlikte ilk kez dün idmana çıktık" şeklinde konuştu.



"Maçın önemi camia için farklı"

Fenerbahçe derbisinin siyah-beyazlı camia için ayrı bir önem taşıdığını söyleyen Oğuzhan Özyakup, "Sonunda her maça 3 puan almak için çıkıyoruz. Bu da üç puanlık bir maç ama tabii ki derbinin havası, maçın önemi bizim camia için farklı. Çok sakin biriyimdir. Her maça aynı şekilde hazırlanırım. Derbi olsun Şampiyonlar Ligi olsun her maça aynı şekilde hazırlanırım. Ama tabi derbi heyecanı, o belki şu an yok ama maç günü farklı oluyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki maçları bütün dünya konuşuyor. Her maça 3 puan almak için çıkıyoruz" dedi.



"Bize alan verirler ise faydalanırız"

Takım olarak ne kadar iyi oynadıklarının rakipler tarafından bilindiğini ve ona göre önlemler aldıklarını belirten başarılı orta saha, Fenerbahçe'nin de saha avantajını kullanarak baskılı bir oyunla başlayabileceğini ama kendilerine boş alan vermeleri takdirde bunu en iyi şekilde kullanacaklarını ifade etti.



"Ben bizim takımı avantajlı görüyorum"

Fenerbahçe ile bulunan puan farkının da kendileri için avantaj olduğunu sözlerine ekleyen Oğuzhan Özyakup, "Evde olsun deplasmanda olsun ne kadar tehlikeli olduğumuzu herkes biliyor. Rakibimiz de ona göre önlemini alacaktır. Belki iki takım da başlarda bekler. İlk başlarda yavaş başlar bilemiyorum. Taraftarlarımız var, heyecan var. Şu anda puan farkı var. Ben bizim takımı avantajlı görüyorum. Her maça yenmek için çıkıyoruz. Bu maça da öyle çıkacağız" diyerek sözlerini noktaladı.