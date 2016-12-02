Kartal’a Nano hijyen

Beşiktaş kulübü, sporcu sağlığıyla ilgili önemli bir adam attı.

Siyah-beyazlılar sporcuların yaşam alanlarındaki hijyenik koşullarını daha sağlıklı hale getirmek amacı ile önce Ümraniye Tesisleri'nde oyuncularımızın kullandığı tüm kapalı alanlara, ardından Vodafone Arena'daki soyunma odalarına nano hijyen uygulaması yaptırdı.