Kartal’a Nano hijyen
Beşiktaş kulübü, sporcu sağlığıyla ilgili önemli bir adam attı.
Siyah-beyazlılar sporcuların yaşam alanlarındaki hijyenik koşullarını daha sağlıklı hale getirmek amacı ile önce Ümraniye Tesisleri'nde oyuncularımızın kullandığı tüm kapalı alanlara, ardından Vodafone Arena'daki soyunma odalarına nano hijyen uygulaması yaptırdı.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Scout sayısı 3’e indirildi
Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
Kartal’a Nano hijyen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.