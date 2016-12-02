 Kartal’a Nano hijyen – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Kartal’a Nano hijyen

    Kartal’a Nano hijyen

    Beşiktaş kulübü, sporcu sağlığıyla ilgili önemli bir adam attı.

    Siyah-beyazlılar sporcuların yaşam alanlarındaki hijyenik koşullarını daha sağlıklı hale getirmek amacı ile önce Ümraniye Tesisleri'nde oyuncularımızın kullandığı tüm kapalı alanlara, ardından Vodafone Arena'daki soyunma odalarına nano hijyen uygulaması yaptırdı.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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