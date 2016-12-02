Kapıyı aç gerisi gelir

Beşiktaş’ın skoreri Cenk Tosun, F.Bahçe’ye ilk golünü atmak isterken; siyah-beyazlılar da Kadıköy’den zaferle ayrılarak farkı açmak istiyor.

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu, siyah-beyazlı camia yarın akşam saat 19.00'da başlayacak olan Fenerbahçe derbisine kilitlenmiş durumda.. Ümraniye'de herkes, Kadıköy'den üç puanla dönmek için teknik-taktik planlarını yaparken; Kara Kartal'ın bu sezon en skorer ismi olan Cenk Tosun da bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Süper Lig kariyerine 2010-11'de G.Antep'e transfer olarak başlayan Cenk, 7'nci sezonunu yaşadığı ligde F.Bahçe'ye şu ana dek gol atmayı başaramadı. 2014-15'te Beşiktaş'a transfer olan Cenk, ilk sezonunda F.Bahçe maçlarında şans bulamadı. Geçen sene oynanan derbilerde de fileleri havalandıramayan Cenk Tosun, yarınki maçta gol bularak Fenerbahçe karşısında ilk sevincini yaşamak istiyor.



KİEV ÖNCESİ MORAL BULALIM

Teknik direktör Şenol Güneş'in planları da sadece galibiyet üzerine kurulu... Tecrübeli çalıştırıcı, Kadıköy'de oynanacak zorlu 90 dakikanın sonunda gülen taraf olarak, aradaki puan farkını yükselterek hem ezeli rakibinden uzaklaşmak, hem de Dinamo Kiev maçı öncesinde moral bulmayı hedefliyor. Ümraniye'deki sohbetlerde siyah-beyazlılar Cenk'e takılarak, "Sen golünü at, F.Bahçe'ye siftahını yap; gerisini biz getiririz" diyerek yıldız futbolcuyu motive ediyorlar.



DERBİ GOLLERİNE ROBBEN'E RET 'YABANCI' KALDILAR

Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde son dönemde gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi. 92 yıllık rekabetteki son 26 randevuda filelere giden toplam 75 golden 58'inde yabancıların imzası bulunuyor. İki takım arasındaki son 26 resmi maçta F.Bahçe'nin 44 golünden 34'ünü, Beşiktaş'ın ise 31 golünden 21'ini yabancı futbolcuları kaydetti. Son 26 maçta Beşiktaş adına en çok gol atan isim Bobo (6) olurken mevcut kadrodan sadece Olcay Şahan'ın 2 golü var.