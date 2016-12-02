Fikret Orman'dan transfer müjdesi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yarın Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve "İnşallah güzel bir sonuçla taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi. Orman ayrıca devre arasında transfer yapmayı düşündüklerini söyledi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinde Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerinin satılacağı Kartal Yuvası mağazasının açılışına katıldı. Mağazanın açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fikret Orman, açılışta kendisine taraftarın yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hamdolsun her yerde taraftarımızın Beşiktaş camiasının başkanına ilgisi çok fazla. Demek ki doğru işler yapıyoruz. İnsanlar da bunu başkanlarına gösteriyorlar" dedi.
Transfer açıklaması
Bir gazetecinin, "Ara transferde takviye var mı?" sorusuna, "Düşünüyoruz" yanıtını veren Orman, Fransa'ya futbolcu izlemeye gittiği ile ilgili soruya ise, "Bizim transfer çalışmamız sadece bu hafta sonuna özgü değil, biz her gün yapıyoruz. Burada ara müsaitti, birkaç maç seyretmek istedim. Derbi maç öncesi tatil gibi de geldi. Bizim tatil yapmaya da ihtiyacımız var. Öyle çok önemsenecek bir şey değil" diye konuştu.
Olympiakos forması giyen Dudu'nun Beşiktaş'a transfer edileceği ile ilgili iddiların sorulması üzerine, "Yazıyorlar, ben de okuyorum" dedi.
"Övünmek gibi olmasın en büyük desteği biz verdik"
Fikret Orman, yarın Fenerbahçe ile oynanacak derbide yıllar sonra ilk defa iki takımın taraftarının statta maç izleyecek olması ile alakalı da şu ifadeleri kullandı:
"Övünmek gibi olmasın bu işin Türkiye'de geri dönmesine en büyük desteği biz verdik. Trabzon ve Galatasaray bizim stadımıza geldi. Biz de Fenerbahçe stadına gideceğiz. İnşallah güzel bir sonuçla taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Söylenecek çok bir şey yok, herkes kazanmak istiyor. Fenerbahçe de kazanmak istiyor, biz de kazanmak istiyoruz. Artık sahada oyuncular sözlerini söyleyecek."
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:55
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 3
Yorum
murat Aykut Kocaman gelse bu takimi bence daha verimli oynatir..zeki yavrunun veyahutta Mustafa yumlunun bu takimda isi ney anlayamadim gitti
- Traore'nin evlat acısı
Toplam 10
Yorum
KONYASPORLU Allah rahmet eylesin evlat acısı zordur.Allah sabır versin,
- Caner Erkin: Beraberlik bizi kesmez
Toplam 14
Yorum
misafir caner oğlum fenerbahçede top oynadın kadıköy ün atmosferi bilmene rağmen boş konuşuyorsun eğer beşiktaş berabere kalırsa onların için büyük başarı olur bırak galibiyetten bahsetmeyi.........
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