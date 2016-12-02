 Fikret Orman'dan transfer müjdesi – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Fikret Orman'dan transfer müjdesi

    Fikret Orman'dan transfer müjdesi

    Kulübü Başkanı Fikret Orman, yarın Kadıköy'de oynanacak maçıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve "İnşallah güzel bir sonuçla taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi. Orman ayrıca devre arasında transfer yapmayı düşündüklerini söyledi.

    Başkanı Fikret Orman, yarın oynanacak dersibiyle ilgili olarak, "İnşallah güzel bir sonuçla taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

    Başkanı Fikret Orman Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinde Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerinin satılacağı Kartal Yuvası mağazasının açılışına katıldı. Mağazanın açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fikret Orman, açılışta kendisine taraftarın yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hamdolsun her yerde taraftarımızın Beşiktaş camiasının başkanına ilgisi çok fazla. Demek ki doğru işler yapıyoruz. İnsanlar da bunu başkanlarına gösteriyorlar" dedi.

    Transfer açıklaması
    Bir gazetecinin, "Ara transferde takviye var mı?" sorusuna, "Düşünüyoruz" yanıtını veren Orman, Fransa'ya futbolcu izlemeye gittiği ile ilgili soruya ise, "Bizim transfer çalışmamız sadece bu hafta sonuna özgü değil, biz her gün yapıyoruz. Burada ara müsaitti, birkaç maç seyretmek istedim. Derbi maç öncesi tatil gibi de geldi. Bizim tatil yapmaya da ihtiyacımız var. Öyle çok önemsenecek bir şey değil" diye konuştu.

    Olympiakos forması giyen Dudu'nun Beşiktaş'a transfer edileceği ile ilgili iddiların sorulması üzerine, "Yazıyorlar, ben de okuyorum" dedi.

    "Övünmek gibi olmasın en büyük desteği biz verdik"
    Fikret Orman, yarın ile oynanacak derbide yıllar sonra ilk defa iki takımın taraftarının statta maç izleyecek olması ile alakalı da şu ifadeleri kullandı:

    "Övünmek gibi olmasın bu işin 'de geri dönmesine en büyük desteği biz verdik. Trabzon ve bizim stadımıza geldi. Biz de stadına gideceğiz. İnşallah güzel bir sonuçla taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Söylenecek çok bir şey yok, herkes kazanmak istiyor. de kazanmak istiyor, biz de kazanmak istiyoruz. Artık sahada oyuncular sözlerini söyleyecek."
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:55
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