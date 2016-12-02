 Dev maç Hüseyin Göçek'in – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Dev maç 'in

    Dev maç Hüseyin Göçek'in

    Yarınki derbinin hakemi , Beşiktaş taraftarının unutmadığı isimlerden biri.

    18 Nisan 2010'da Kadıköy'de oynanan F.Bahçe-Beşiktaş maçını yöneten Göçek, karşılaşmada skandal kararlar verirken, sarı-lacivertli futbolcu Bilica'nın atış öncesinde 'penaltı noktasını kazmasına' izin verdi. Karşılaşmada Beşiktaş'a 2 kırmızı, 4 sarı kart çıkaran Göçek; kariyerini boyunca da en çok kırmızı kartı (5) Beşiktaş'a çıkarttı.

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek. Yardımcılar ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz. Daha önce Göçek'in düdük çaldığı maçta Beşiktaş'ı 1-0 yenen Kanarya, Galatasaray'ı ise 4-1 mağlup etmişti. Beşiktaş, Göçek'in görev yaptığı maçlarda G.Saray'a da iki kez 2-0 mağlup oldu.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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