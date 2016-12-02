Dev maç Hüseyin Göçek'in
Yarınki derbinin hakemi Hüseyin Göçek, Beşiktaş taraftarının unutmadığı isimlerden biri.
18 Nisan 2010'da Kadıköy'de oynanan F.Bahçe-Beşiktaş maçını yöneten Göçek, karşılaşmada skandal kararlar verirken, sarı-lacivertli futbolcu Bilica'nın atış öncesinde 'penaltı noktasını kazmasına' izin verdi. Karşılaşmada Beşiktaş'a 2 kırmızı, 4 sarı kart çıkaran Göçek; kariyerini boyunca da en çok kırmızı kartı (5) Beşiktaş'a çıkarttı.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Hüseyin Göçek yönetecek. Yardımcılar ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz. Daha önce Göçek'in düdük çaldığı maçta Beşiktaş'ı 1-0 yenen Kanarya, Galatasaray'ı ise 4-1 mağlup etmişti. Beşiktaş, Göçek'in görev yaptığı maçlarda G.Saray'a da iki kez 2-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Hüseyin Göçek yönetecek. Yardımcılar ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz. Daha önce Göçek'in düdük çaldığı maçta Beşiktaş'ı 1-0 yenen Kanarya, Galatasaray'ı ise 4-1 mağlup etmişti. Beşiktaş, Göçek'in görev yaptığı maçlarda G.Saray'a da iki kez 2-0 mağlup oldu.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Scout sayısı 3’e indirildi
Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
Dev maç Hüseyin Göçek'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.