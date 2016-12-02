Caner Erkin: Beraberlik bizi kesmez

Sakatlığı nedeniyle yarınki F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Caner Erkin, “1 puan işimize yaramaz, tek hedefimiz galibiyet. Oynamayı çok isterdim” dedi

Beşiktaş'ın, F.Bahçe derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Caner Erkin, dünkü imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Tecrübeli oyuncu, "Bazen agresif, sinirli olabiliyoruz. Ama efendice, centilmence bir maç geçmesini diliyorum. En çok oynamak istediğim derbilerden bir tanesiydi. Daha uzun seneler futbol hayatım var, F.Bahçe'ye karşı oynayacağım. Uzun seneler Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Beraberlik işimize yaramaz, hedefimiz 3 puan" diye konuştu.



CANER İlK KEZ 'ÜÇLÜ' ÇEKİRDİ

Bu arada F.Bahçe'den İnter'e giden oradan da forma giymeden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Caner Erkin, dün siyah-beyazlı taraftara üçlü çektirdi. Beşiktaş'a geldiğinden beri tribünlerin 3'lü çektirme istediği reddeden Caner dün ise imza töreninde taraftarları kırmadı.