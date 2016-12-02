Caner Erkin: Beraberlik bizi kesmez
Sakatlığı nedeniyle yarınki F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Caner Erkin, “1 puan işimize yaramaz, tek hedefimiz galibiyet. Oynamayı çok isterdim” dedi
Beşiktaş'ın, F.Bahçe derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Caner Erkin, dünkü imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Tecrübeli oyuncu, "Bazen agresif, sinirli olabiliyoruz. Ama efendice, centilmence bir maç geçmesini diliyorum. En çok oynamak istediğim derbilerden bir tanesiydi. Daha uzun seneler futbol hayatım var, F.Bahçe'ye karşı oynayacağım. Uzun seneler Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Beraberlik işimize yaramaz, hedefimiz 3 puan" diye konuştu.
CANER İlK KEZ 'ÜÇLÜ' ÇEKİRDİ
Bu arada F.Bahçe'den İnter'e giden oradan da forma giymeden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Caner Erkin, dün siyah-beyazlı taraftara üçlü çektirdi. Beşiktaş'a geldiğinden beri tribünlerin 3'lü çektirme istediği reddeden Caner dün ise imza töreninde taraftarları kırmadı.
CANER İlK KEZ 'ÜÇLÜ' ÇEKİRDİ
Bu arada F.Bahçe'den İnter'e giden oradan da forma giymeden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Caner Erkin, dün siyah-beyazlı taraftara üçlü çektirdi. Beşiktaş'a geldiğinden beri tribünlerin 3'lü çektirme istediği reddeden Caner dün ise imza töreninde taraftarları kırmadı.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Scout sayısı 3’e indirildi
Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
Caner Erkin: Beraberlik bizi kesmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.