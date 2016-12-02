 7 Kartal derbide şans bekliyor – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    7 Kartal derbide şans bekliyor

    7 Kartal derbide şans bekliyor
    Beşiktaş'ta teknik direktör 'in görev vermesi halinde yeni transferler Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Gökhan İnler, Vincent Aboubakar, ile Atınç Nukan ve Ömer Şişmanoğlu siyah-beyazlı formayla ezeli rakipleri Fenerbahçe karşısında ilk kez görev yapacaklar.

    EN TECRÜBELİLER NECİP İLE OLCAY
    Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda en fazla F.Bahçe derbi heyecanını Necip Uysal ile Olcay Şahan yaşadı. İki oyuncu, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 8'er kez F.Bahçe karşısında şans buldu. Oğuzhan 7 kez görev yaparken; Quaresma, Atiba ve Tolga Zengin ise 6'şar defa forma giydi.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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