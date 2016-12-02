7 Kartal derbide şans bekliyor
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yeni transferler Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Gökhan İnler, Vincent Aboubakar, Gökhan Gönül ile Atınç Nukan ve Ömer Şişmanoğlu siyah-beyazlı formayla ezeli rakipleri Fenerbahçe karşısında ilk kez görev yapacaklar.
EN TECRÜBELİLER NECİP İLE OLCAY
Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda en fazla F.Bahçe derbi heyecanını Necip Uysal ile Olcay Şahan yaşadı. İki oyuncu, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 8'er kez F.Bahçe karşısında şans buldu. Oğuzhan 7 kez görev yaparken; Quaresma, Atiba ve Tolga Zengin ise 6'şar defa forma giydi.
EN TECRÜBELİLER NECİP İLE OLCAY
Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda en fazla F.Bahçe derbi heyecanını Necip Uysal ile Olcay Şahan yaşadı. İki oyuncu, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 8'er kez F.Bahçe karşısında şans buldu. Oğuzhan 7 kez görev yaparken; Quaresma, Atiba ve Tolga Zengin ise 6'şar defa forma giydi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Scout sayısı 3’e indirildi
Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
7 Kartal derbide şans bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.