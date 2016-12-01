Umutlarını söndürün
Güneş, futbolcularını derbiye böyle motive ediyor: "Kadıköy'den alacağımız bir galibiyet F.Bahçe’yi sadece puan olarak değil psikolojik olarak da yıkacaktır. Önde olan biziz, bunu hissettirin yeter!”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gece gündüz Fenerbahçe'yi çalışıyor... Tecrübeli teknik adama göre Fenerbahçe şu anda istim üzerinde ama moral olarak da zirve yapmış durumda. F.Bahçe'yi Kadıköy'de yenmeleri durumunda ezeli rakiplerinin yeşeren şampiyonluk umutlarının büyük ölçüde azalacağını düşünen tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Kadıköy'den alınacak bir galibiyet, F.Bahçe'yi sadece puan olarak değil psikolojik olarak da yıkacaktır. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın" ifadesini kullandı.
RAKİBİNİZ DÜŞÜNSÜN
Başarılı çalıştırıcı, her fırsatta geçen sezon kazanılan derbileri hatırlatarak "Bizi yenmek zorunda oldukları için stresliler. F.Bahçeli oyunculara onların önünde olduğunuzu, kazanmak zorunda olanın kendileri olduğunu hissettirin. Bu onları strese sokacaktır. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Sakin olun ve sadece bu maçtan kayıpsız çıkacağınıza inanın. Yalnız ben ve ekibim değil, yönetim ve tüm camiamız da derbiden galibiyetle çıkacağımıza inanıyor" yorumunu yaptı. GARANTiLi PAS TEKNİK direktör Şenol Güneş'in taktik çalışmaları ise Fenerbahçe'nin sürpriz golcüleri üzerine kurulu... Sarı-lacivertlilerin orta sahadan ileriye çıkaracağı Alper Potuk, Aatıf, Josef ve Mehmet Topal'ın kendilerine sıkıntı çıkarabileceğini düşünüyor.Tecrübeli teknik adam özellikle Atiba, Tolgay Arslan, Gökhan İnler ve Oğuzhan'ı; Fenerbahçe'nin sert orta sahasına kısa ve isabetli paslarla üstünlük kurmaları konusunda uyarırken, hem forvet hem de kanatlarda görev yapan Aboubakar ve Cenk Tosun'dan da orta sahaya yardım etmelerini istedi.
ROBiN VAN PERSiE'YE DiKKAT
Güneş'in derbideki en büyük korkusu Van Persie... Oyuncularına gol atmanın yanı sıra 9.5 ve 10.5 numara gibi oynamayı başaran Hollandalı golcünün hücum koşularını video-analizler üzerinden tek tek anlatan, Van Persie'nin önceden kestirilemeyen hareketleri olduğunu savunan Güneş, futbolcularından Persie'yi ceza sahası içine sokmamaları veya çevresinde top aldırmamaları için azami dikkat istedi.
RAKİBİNİZ DÜŞÜNSÜN
Başarılı çalıştırıcı, her fırsatta geçen sezon kazanılan derbileri hatırlatarak "Bizi yenmek zorunda oldukları için stresliler. F.Bahçeli oyunculara onların önünde olduğunuzu, kazanmak zorunda olanın kendileri olduğunu hissettirin. Bu onları strese sokacaktır. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Sakin olun ve sadece bu maçtan kayıpsız çıkacağınıza inanın. Yalnız ben ve ekibim değil, yönetim ve tüm camiamız da derbiden galibiyetle çıkacağımıza inanıyor" yorumunu yaptı. GARANTiLi PAS TEKNİK direktör Şenol Güneş'in taktik çalışmaları ise Fenerbahçe'nin sürpriz golcüleri üzerine kurulu... Sarı-lacivertlilerin orta sahadan ileriye çıkaracağı Alper Potuk, Aatıf, Josef ve Mehmet Topal'ın kendilerine sıkıntı çıkarabileceğini düşünüyor.Tecrübeli teknik adam özellikle Atiba, Tolgay Arslan, Gökhan İnler ve Oğuzhan'ı; Fenerbahçe'nin sert orta sahasına kısa ve isabetli paslarla üstünlük kurmaları konusunda uyarırken, hem forvet hem de kanatlarda görev yapan Aboubakar ve Cenk Tosun'dan da orta sahaya yardım etmelerini istedi.
ROBiN VAN PERSiE'YE DiKKAT
Güneş'in derbideki en büyük korkusu Van Persie... Oyuncularına gol atmanın yanı sıra 9.5 ve 10.5 numara gibi oynamayı başaran Hollandalı golcünün hücum koşularını video-analizler üzerinden tek tek anlatan, Van Persie'nin önceden kestirilemeyen hareketleri olduğunu savunan Güneş, futbolcularından Persie'yi ceza sahası içine sokmamaları veya çevresinde top aldırmamaları için azami dikkat istedi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
Yorum
Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
Yorum
Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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