Tosic ve Tolgay yeniden 11’de
Beşiktaş'ta F.Bahçe derbisinin kadrosu büyük ölçüde şekillendi. Siyah-beyazlı ekibin, Başakşehir karşılaşmasınan iki değişiklik ile derbiye çıkması bekleniyor.
Şenol Güneş, kaleyi Fabricio'ya teslim ederken; defans dörtlüsünü Beck, Marcelo, iyileşen Tosic ve Adriano'dan oluşturacak. Orta üçlüyü Atiba- Oğuzhan-Tolgay Arslan ile kurup Oğuzhan ve Tolgay'ı değişmeli olarak hem 8 hem 10 numarada kullanacak olan tecrübeli teknik adam, Quaresma'yı ise sağ kanatta başlayıp oyun içerisinde hem sol hem sağ kanatta değişmeli oynatarak forvet hattını beslemeye çalışacak. Forvet hattında ise Cenk Tosun ve Aboubakar görev yapacak.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Tosic ve Tolgay yeniden 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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