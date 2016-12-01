 Tosic ve Tolgay yeniden 11’de – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    ve Tolgay yeniden 11’de

    Tosic ve Tolgay yeniden 11’de

    Beşiktaş'ta F.Bahçe derbisinin kadrosu büyük ölçüde şekillendi. Siyah-beyazlı ekibin, Başakşehir karşılaşmasınan iki değişiklik ile derbiye çıkması bekleniyor.

    Şenol Güneş, kaleyi Fabricio'ya teslim ederken; defans dörtlüsünü Beck, Marcelo, iyileşen ve Adriano'dan oluşturacak. Orta üçlüyü Atiba- Oğuzhan-Tolgay Arslan ile kurup Oğuzhan ve Tolgay'ı değişmeli olarak hem 8 hem 10 numarada kullanacak olan tecrübeli teknik adam, Quaresma'yı ise sağ kanatta başlayıp oyun içerisinde hem sol hem sağ kanatta değişmeli oynatarak forvet hattını beslemeye çalışacak. Forvet hattında ise Cenk Tosun ve Aboubakar görev yapacak.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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