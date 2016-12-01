 Kara Kartal'dan dostluk mesajı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Kara Kartal'dan dostluk mesajı

    Kara Kartal'dan dostluk mesajı
    Bu sezon için 'Efendi Beşiktaş' sloganını seçen siyahbeyazlılar, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak maç için de anlamlı bir paylaşım yaptı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ebedi dostluğa vurgu yapıldı ve "Günaydın Ailemiz.. Derbiler gelir geçer, Geride ebedi dostluk kalır... #Efendi- Besiktas" ifadeleri kullanıldı.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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