Kara Kartal'dan dostluk mesajı
Bu sezon için 'Efendi Beşiktaş' sloganını seçen siyahbeyazlılar, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak maç için de anlamlı bir paylaşım yaptı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ebedi dostluğa vurgu yapıldı ve "Günaydın Ailemiz.. Derbiler gelir geçer, Geride ebedi dostluk kalır... #Efendi- Besiktas" ifadeleri kullanıldı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Kara Kartal'dan dostluk mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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