Gönül’ün özel maçı
Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, derbide görev alması halinde siyah-beyazlı formayla eski takımına karşı ilk kez Kadıköy'de oynayacak. F.Bahçe'de oynadığı 9 sezonda 254 lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'taki ilk sezonunda şu ana dek 8 lig mücadelesinde görev aldı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
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Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Gönül’ün özel maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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