 Gönül’ün özel maçı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Gönül’ün özel maçı

    Gönül’ün özel maçı
    Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, derbide görev alması halinde siyah-beyazlı formayla eski takımına karşı ilk kez Kadıköy'de oynayacak. F.Bahçe'de oynadığı 9 sezonda 254 lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'taki ilk sezonunda şu ana dek 8 lig mücadelesinde görev aldı.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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