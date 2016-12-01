Gönül’ün özel maçı

Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, derbide görev alması halinde siyah-beyazlı formayla eski takımına karşı ilk kez Kadıköy'de oynayacak. F.Bahçe'de oynadığı 9 sezonda 254 lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'taki ilk sezonunda şu ana dek 8 lig mücadelesinde görev aldı.