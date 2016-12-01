Gabigol geliyor
Sport Mediaset kanalı, Gabriel Barbosa için Beşiktaş’tan gelen kiralama teklifine İnter’in, “Devler Ligi’nde gruptan çıkarsanız olur” dediğini yazdı
Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Gabriel Barsosa (Gabigol) için İnter'in şartlı onay verdiğini izleyenlerine duyurdu. Haberde genç oyuncunun Siyah-beyazlı yönetimin kiralama teklifine olumlu yanıt verdiği ifade edilirken, İnter kulübünün ise 30 milyon euro'ya sezon başında aldığı genç oyuncuyu Türkiye'ye göndermek için tek şartının ise Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkması olduğunu iddia etti. İnter'in, şu ana kadar yeterli şansı bulamayan Gabigol'ün sözleşmesine satın alma bedeli koydurmayacağı, Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncunun tüm masraflarını üstleneceğini belirtti. Kamerunlu forvet Aboubakar, Afrika Kupası'na gideceği için siyah-beyazlılar, uygun maliyetli Gabigol'ü Ocak'ta kadrosuna katmak istiyor.
ADAYLAR ARTIYOR
Ocak ayında yapılacak transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, forvet transferi için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın forvet transfer için listesinde; Gabigol'ün dışında B.Dortmund'dan Adrian Ramos, Lille'den Eder ve Fiorentina'dan Nikola Kalinic'in de yer aldığı öğrenildi.
ADAYLAR ARTIYOR
Ocak ayında yapılacak transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, forvet transferi için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın forvet transfer için listesinde; Gabigol'ün dışında B.Dortmund'dan Adrian Ramos, Lille'den Eder ve Fiorentina'dan Nikola Kalinic'in de yer aldığı öğrenildi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
Yorum
Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
Yorum
Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Gabigol geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.