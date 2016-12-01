 Gabigol geliyor – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Gabigol geliyor

    Gabigol geliyor

    Sport Mediaset kanalı, için Beşiktaş’tan gelen kiralama teklifine İnter’in, “Devler Ligi’nde gruptan çıkarsanız olur” dediğini yazdı

    Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Gabriel Barsosa (Gabigol) için İnter'in şartlı onay verdiğini izleyenlerine duyurdu. Haberde genç oyuncunun Siyah-beyazlı yönetimin kiralama teklifine olumlu yanıt verdiği ifade edilirken, İnter kulübünün ise 30 milyon euro'ya sezon başında aldığı genç oyuncuyu Türkiye'ye göndermek için tek şartının ise Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkması olduğunu iddia etti. İnter'in, şu ana kadar yeterli şansı bulamayan Gabigol'ün sözleşmesine satın alma bedeli koydurmayacağı, Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncunun tüm masraflarını üstleneceğini belirtti. Kamerunlu forvet Aboubakar, Afrika Kupası'na gideceği için siyah-beyazlılar, uygun maliyetli Gabigol'ü Ocak'ta kadrosuna katmak istiyor.

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    Ocak ayında yapılacak transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, forvet transferi için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın forvet transfer için listesinde; Gabigol'ün dışında B.Dortmund'dan Adrian Ramos, Lille'den Eder ve Fiorentina'dan Nikola Kalinic'in de yer aldığı öğrenildi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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