Biletler 1 saniyede bitti!
Cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak F.Bahçe derbisinde Beşiktaşlı taraftarlar için satışa çıkarılan 2 bin bilet ‘1 saniye’ içerisinde tükendi
Siyah-beyazlılar ile F.Bahçe, şampiyonluk yolundaki sezonun en önemli maçında cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da Ülker Arena'da oynanacak olan karşılaşmaya uzun yıllar aradan sonra siyahbeyazlı taraftarlar da gidecek.
Dev derbi biletleri, siyah beyazlı taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2 bin bilet dün saat 14.00'te satışa çıktı. Taraftarlar, bilet satışının açılmasını bekleyişinin ardından büyük bir şokla karşı karşıya kaldı.
Çünkü satışların başlamasıyla birlikte '1 saniye içinde' biletler tükendi ve misafir tribünündeki bütün koltuklar kırmızı olarak gözüktü. Yaşanan bu olay kafa karışıklığına neden olurken, siyah- beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Dev derbi biletleri, siyah beyazlı taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2 bin bilet dün saat 14.00'te satışa çıktı. Taraftarlar, bilet satışının açılmasını bekleyişinin ardından büyük bir şokla karşı karşıya kaldı.
Çünkü satışların başlamasıyla birlikte '1 saniye içinde' biletler tükendi ve misafir tribünündeki bütün koltuklar kırmızı olarak gözüktü. Yaşanan bu olay kafa karışıklığına neden olurken, siyah- beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Biletler 1 saniyede bitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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