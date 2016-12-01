Biletler 1 saniyede bitti!

Cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak F.Bahçe derbisinde Beşiktaşlı taraftarlar için satışa çıkarılan 2 bin bilet ‘1 saniye’ içerisinde tükendi

Siyah-beyazlılar ile F.Bahçe, şampiyonluk yolundaki sezonun en önemli maçında cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da Ülker Arena'da oynanacak olan karşılaşmaya uzun yıllar aradan sonra siyahbeyazlı taraftarlar da gidecek.



Dev derbi biletleri, siyah beyazlı taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2 bin bilet dün saat 14.00'te satışa çıktı. Taraftarlar, bilet satışının açılmasını bekleyişinin ardından büyük bir şokla karşı karşıya kaldı.



Çünkü satışların başlamasıyla birlikte '1 saniye içinde' biletler tükendi ve misafir tribünündeki bütün koltuklar kırmızı olarak gözüktü. Yaşanan bu olay kafa karışıklığına neden olurken, siyah- beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.