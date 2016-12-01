Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 3 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Top kontrolü, pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in katılmadığı kaydedildi.
Beşiktaş, yarın akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:13
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Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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