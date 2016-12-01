 Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

    Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 3 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Top kontrolü, pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

    Antrenmana sakatlıkları devam eden Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in katılmadığı kaydedildi.

    Beşiktaş, yarın akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
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