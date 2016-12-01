"Beşiktaş tarihine geçmek istiyorum"
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Correia, siyah-beyazlı takımda tarihe geçmek istediğini söyledi.
Brezilyalı futbolcu, kulüp dergisinin aralık ayı sayısında yer alan röportajında Beşiktaş'ta kupalar kaldırmak istediğini vurgulayarak, "Çok kısa zamanda taraftarın sevgisini kazandığımı hissediyorum. Hedefim, Beşiktaş'ın tarihine geçmek ve bu muhteşem kulübün bir parçası olmak. Bunu başarabileceğime inanıyorum. Hep birlikte kupalar kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak istediklerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:
"Bu statta çok mutlu anlar geçiriyoruz. Amacımız sene sonunda başarıyı hak eden bu güzel insanlara kupa sevincini tekrar tattırabilmek. Tabi ki kazanacağımız başarılarda en büyük pay Beşiktaş taraftarına ait. Biz onlarla bir bütünüz ve şampiyonluk bu yüzden bizim olacak."
Tecrübeli futbolcu, Sevilla ve Barcelona da olumlu işler yaptığını hatırlatarak, "Bugün geriye dönüp baktığımda futbol açısından tatmin olmuş bir Adriano'yu görüyorum. Eğer fırsatım olsaydı ve futbola yeni başlayan genç Adriano ile konuşabilseydim ona kendisine daha fazla dikkat etmesini, sakatlıklardan kendini daha fazla korumasını söylerdim." değerlendirmesinde bulundu.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:51
- 3'ü bir arada
Toplam 20
Yorum
Normalde Normalde 16 milyon euro ama Trabzonla olan samimi diyaloglarımızdan dolayı haydi getirin nakit 12 milyon uero 3 oyuncuyuda verelim
- Kapıyı gösterdiler
Toplam 11
Yorum
isminiz IBANEZ gibi kac top tekniği olan futbolcu var takımda.Bu takimdan en son gidecek adam
- F.Bahçe avantajlı
Toplam 11
Yorum
FenerYener Gs maçında yere bile yatmayan volkan belki bu maçta zevk için 1-2 sefer yatabilir, ancak Bjk kalecisi yerden kalkamaz. Bence maç 3 ihtimalli ( ya 1-0 ya 2-0 ya 3-0 ) biter. Yenilmezlik 12 yıla çıkar.
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