Adriano Correia hedefini açıkladı

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Adriano Correia, siyah-beyazlı kulübün tarihine geçmek istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano Correia, hedefinin Beşiktaş tarihine geçmek olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Adriano, Beşiktaş Dergisi'nin aralık sayısına açıklamalarda bulundu. Kısa zamanda taraftarın sevgisini kazandığını hissettiğini söyleyen Adriano, "Özellikle Rize maçında attığım golden sonra sosyal medyada hakkımda yapılan şakalar çok hoşuma gitti. Bir polisin bana aşırı hızdan ceza kesmesi gibi" dedi.



"Futbol açısından tatmin oldum"

Brezilyalı oyuncu, hem Sevilla'da hem de Barcelona'da olumlu işler yaptığını belirterek, "Bugün geriye dönüp baktığımda futbol açısından tatmin olmuş bir Adriano'yu görüyorum. Tabii ki hiçbir şey çok kolay olmuyor. Eğer fırsatım olsaydı ve futbola yeni başlayan genç Adriano ile konuşabilseydim ona kendisine daha fazla dikkat etmesini, sakatlıklardan kendini daha fazla korumasını söylerdim" diye konuştu.



"Amacım Beşiktaş'ın tarihine geçmek"

Şimdiki amacının Beşiktaş tarihine geçmek olduğunu dile getiren Adriano, "Bu muhteşem kulübün bir parçası olmak. İnanıyorum ki bunu başaracağım ve burada da kupalar kaldıracağız hep birlikte" şeklinde konuştu.



"Şampiyonluk bizim olacak"

Yıldız oyuncu, "Bu statta çok mutlu anlar geçiriyoruz. Amacımız sene sonunda başarıyı hak eden bu güzel insanlara kupa sevincini tekrar tattırabilmek ve Avrupa'da da başarıdan başarıya koşmak. Tabii ki kazanacağımız başarılarda en büyük payın yine Beşiktaş taraftarına ait olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Biz onlarla bir bütünüz ve işte şampiyonluk da bu yüzden bizim olacak." ifadelerini kullandı.