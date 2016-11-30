Mücadelenin 22. dakikasında meşale engeli damga vurdu.

İzmit İsmet Paşa Stadı'nın tribünlerinde taraftarların yaktıkları meşaleler nedeniyle sahayı yoğun duman kapladı. Hakem Alper Ulusoy, sisin dağılması için maçı 2 dakikalığına durdururken, görüş açısının açılmasıyla kaldığı yerden devam edildi.



TRİBÜNLER BOŞ

Maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Bunun nedeni olarak soğuk hava ve biletlerin 50 ile 100 TL arasındaki fiyatlardan satılması gösterildi. Ayrıca Darıca Gençlerbirliği futbolcuları sahaya, babası ölen takım oyuncusu arkadaşları Aziz için "Aziz başın sağolsun" yazılı pankartla çıktı.