Meşale engeli
Mücadelenin 22. dakikasında meşale engeli damga vurdu.
TRİBÜNLER BOŞ
Maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Bunun nedeni olarak soğuk hava ve biletlerin 50 ile 100 TL arasındaki fiyatlardan satılması gösterildi. Ayrıca Darıca Gençlerbirliği futbolcuları sahaya, babası ölen takım oyuncusu arkadaşları Aziz için "Aziz başın sağolsun" yazılı pankartla çıktı.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:05
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metiinn amma super oyuncuymuus bir gol 1 asit arti rotasyon oyuncuus ya tutarsa iyii de ya tutmassa derim.
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metinn kardes alinacaksa böyle adamlari alalim iyi guzle de 15 milyon euro boru degil bence hem genc hemde eder mi etmez mi iyi dusunmek gerek
- Yönetim tam kadro gidecek
Toplam 4
Yorum
Düzceli Elazigli, besiktasta daha once japon kale mac yapmissin galiba
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