 Kartal’a nazarlık – Fotomaç – 30 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kartal’a nazarlık

    Kartal’a nazarlık

    FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlılar, Riesen Ludwigsburg’e yenildi. Beşiktaş, Avrupa’da ilk kez maç kaybetti

    FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda haftaya namağlup lider durumda giren Beşiktaş Sompo Japan, 7. haftada konuk olduğu Ludwigsburg'a kaybederek gruptaki ilk yenilgisini aldı. İlk periyodu 23-21 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, devreye de 5 sayı farkla (51-46) önde gitmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte oyun kafa kafaya gitti ve Alman ekibi farkı üçe düşürdü: 64-67. Son çeyrekte basit hatalar yapan Beşiktaş, maçı 83-89 kaybedip Avrupa'da ilk kez kaybetti.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal’a nazarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.