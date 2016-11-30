Kartal’a nazarlık

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlılar, Riesen Ludwigsburg’e yenildi. Beşiktaş, Avrupa’da ilk kez maç kaybetti

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda haftaya namağlup lider durumda giren Beşiktaş Sompo Japan, 7. haftada konuk olduğu Ludwigsburg'a kaybederek gruptaki ilk yenilgisini aldı. İlk periyodu 23-21 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, devreye de 5 sayı farkla (51-46) önde gitmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte oyun kafa kafaya gitti ve Alman ekibi farkı üçe düşürdü: 64-67. Son çeyrekte basit hatalar yapan Beşiktaş, maçı 83-89 kaybedip Avrupa'da ilk kez kaybetti.