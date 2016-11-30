 Jelena’dan Tosic müjdesi – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Jelena’dan Tosic müjdesi

    Jelena’dan Tosic müjdesi

    Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Dusko Tosic'in eşi 'dan siyah beyazlı taraftarlara sevindirici haber geldi.

    Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tosic'in, cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe derbisinde forma giyeceğini açıkladı. Jelena, yaptığı paylaşımda "Beşiktaş taraftarları hiç merak etmeyin. Tosic bu hafta sonu en iyi oyuncu olacak. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:23
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