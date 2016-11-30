Jelena’dan Tosic müjdesi

Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan siyah beyazlı taraftarlara sevindirici haber geldi.

Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tosic'in, cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe derbisinde forma giyeceğini açıkladı. Jelena, yaptığı paylaşımda "Beşiktaş taraftarları hiç merak etmeyin. Tosic bu hafta sonu en iyi oyuncu olacak. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı.