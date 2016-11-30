Gökhan Gönül'ün Kadıköy'de özel derbisi

Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan 31 yaşındaki Gökhan Gönül, derbi mücadelesinde görev alması halinde siyah-beyazlı formayla eski takımına karşı ilk kez Kadıköy'de oynayacak.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş Kulübüne 4 yıllığına imza atan sağ bek Gökhan Gönül, 9 sezon sonra farklı bir formayla eski takımına karşı sahaya çıkmanın heyecanını yaşayacak.

- Fenerbahçe'de 254 lig maçına çıktı

Gökhan Gönül, sarı-lacivertli takımda 9 sezonda toplam 254 lig karşılaşmasına çıktı.

Gençlerbirliği OFTAŞ'tan 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli oyuncu, 254 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Fenerbahçe'de geçen sezon 22 lig mücadelesinde görev alan Gökhan, 2014-2015'te 32, 2013-2014'te 29 ve 2012-2013'te 27 maçta şans buldu. 2011-2012'de 31 kez sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli oyuncu, 2010-2011 ile 2009-2010'da otuzar, 2008-2009'da 29 ve 2007-2008'de ise 24 lig mücadelesinde görev yaptı.

- Fenerbahçe'de 7 kupa kazandı

Gökhan Gönül, Fenerbahçe formasıyla 9 sezonda 7 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Eski takımı Fenerbahçe ile Süper Lig'de 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında olmak üzere 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Gökhan, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında ise Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.

Fenerbahçe, 3 kez TFF Süper Kupa'yı müzesine götürürken, Gökhan da bu başarıyı yakalayan kadroda yer aldı.

- Beşiktaş formasıyla 8 lig maçına çıktı

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin ardından transfer olduğu Beşiktaş'ta şu ana dek 8 lig maçında forma giydi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in genelde Süper Lig'de şans verdiği Gökhan, siyah-beyazlı formayla ligde ilk kez Kardemir Karabükspor karşılaşmasında oynadı. Beşiktaş'ta ilk derbi heyecanını Galatasaray'a karşı yaşayan Gökhan Gönül; Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Adanaspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında da mücadele etti.

Fenerbahçe'de görev aldığı süre zarfında Ülker Stadı'nda birçok unutulmaz an yaşayan Gökhan Gönül, Beşiktaş'taki ilk sezonunda takımının galibiyetiyle kariyerinde yeni bir sevinci yaşamaya çalışacak.