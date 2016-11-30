 Gabigol’ün yolu açık – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’ün yolu açık

    Gabigol’ün yolu açık

    İnterli ’ün menajeri, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmesi halinde kiralama teklifine sıcak bakıyor.

    Beşiktaş'ın kiralama teklifi yaptığı konusunda sürpriz bir görüşme gerçekleşti... Geçen hafta Benfica ile beraber İstanbul'a gelen Talisca'nın da menajeri olan Lioca, siyah-beyazlılardan aldığı teklifi ortağı Kia Joorbachian ile paylaştı. Joorbachian da dün İnter Sportif Direktörü Piero Ausilio'ya, Gabigol'ün takımdan ayrılmak istediğini iletti. Ausilio, Gabigol'ü sadece Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi durumunda Beşiktaş'a kiralayacaklarını söyledi. Gabriel, devre arasında İtalya'dan ayrılmak istediğini kulüp yetkililerine iletirken; İnter'in sportif direktörü Piero Ausilio, 20 yaşındaki Brezilyalı genç yıldıza Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım bulursa 6 veya 18 aylık kiralama izni verebileceğini iletmişti.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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