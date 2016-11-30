Beşiktaş'ta 3 oyuncu idmana katılmadı
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Darıca Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşan ve sahadan 2-1 galip ayrılan Beşiktaş, Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Kara Kartal, 3 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın sağanak altında gerçekleştiği bildirildi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.
Antrenmanda diğer oyuncuların top kontrolü, pas çalışması üzerinde durduğu ve yarım sahada oynadıkları çift kale taktik maçıyla günü tamamladığı vurgulandı.
Çalışmaya sakatlıkları süren Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in katılmadığı belirtildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:47
- Jelena’dan Tosic müjdesi
Toplam 23
Yorum
FB'li Kartal Kardeş siz bizim sözümüzü çabuk unuttunuz galiba, maçtan önce siz, maçtan sonra da BİZ konuşuruz.
- Beşiktaş'ı asla bırakmam
Toplam 5
Yorum
Hacı Kiev ve fener maçını kazandır Q7 bu iki maçı kazanalım bizi kimse tutamaz
- Ters eve davet
Toplam 1
Yorum
TOPUZO HARBIDEN MUSANIN EVI BU BU EVE BJK MACINDA KAT CIKACAK
Beşiktaş'ta 3 oyuncu idmana katılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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