 Beşiktaş'ta 3 oyuncu idmana katılmadı – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Beşiktaş'ta 3 oyuncu idmana katılmadı

    Beşiktaş'ta 3 oyuncu idmana katılmadı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Darıca Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşan ve sahadan 2-1 galip ayrılan Beşiktaş, Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

    Kara Kartal, 3 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın sağanak altında gerçekleştiği bildirildi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

    Antrenmanda diğer oyuncuların top kontrolü, pas çalışması üzerinde durduğu ve yarım sahada oynadıkları çift kale taktik maçıyla günü tamamladığı vurgulandı.

    Çalışmaya sakatlıkları süren Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in katılmadığı belirtildi.

    Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:47
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