 Beşiktaş'ı asla bırakmam – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Beşiktaş'ı asla bırakmam

    Beşiktaş'ı asla bırakmam

    Portekizli yıldız yakın çevresine, “Dinamo Kiev maçının ardından görüşeceğiz. Ben mutluyum, onlar da benden memnun. Görüşme uzun sürmeyecek” diyip kalacağını müjdeledi

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo , siyahbeyazlılarla olan sözleşmesini uzatmak için geri sayıma geçti. Bu sezon sonunda anlaşması sona erecek olan tecrübeli futbolcunun, yakın çevresine "Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçının ardından masaya oturacağız. Ben mutluyum, onlar da benden memnun. Bence görüşmemiz uzun sürmeyecek" diyerek kalacağını müjdeledi. Geçen sezon 37 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Ricardo Quaresma'nın, bu sezon daha 17 maç oynamasına rağmen 3 gol ve 7 asiste ulaşması Beşiktaş camiasında memnuniyetle karşılandı. Siyah-beyazlı yönetimin de 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek mukavelesini 2 yıl daha uzatmak için tüm hazırlıkları yaptığı ifade edildi.

    HAREKAT BAŞLIYOR
    Bu arada Beşiktaş'ta ara transfer harekatı da önümüzdeki hafta oynanacak Kiev maçından sonra resmen başlayacak. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in, ara transferde bir kanat oyuncusunun kadroya katılmasını istediği ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıkılması halinde de savunma bölgesine ekstra bir futbolcunun daha alınarak takımın güçlendirilmesini istediği ifade edildi.

    RiCARDO QUARESMA UEFA'DA MANŞETTE
    UEFA Şampiyonlar Ligi, twitter hesabından Beşiktaş paylaşımları yapmaya devam ediyor. Portekizli yıldızın Benfica maçında attığı golden sonra yaşadığı sevincin fotoğrafını paylaşan Şampiyonlar Ligi'nin twitter hesabı, "Ricardo Quaresma bu sezon 5 grup maçında 6 golde katkı sağladı. (3 gol, 3 asist)" ifadelerine yer verdi.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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