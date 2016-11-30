Beşiktaş'ı asla bırakmam
Portekizli yıldız yakın çevresine, “Dinamo Kiev maçının ardından görüşeceğiz. Ben mutluyum, onlar da benden memnun. Görüşme uzun sürmeyecek” diyip kalacağını müjdeledi
HAREKAT BAŞLIYOR
Bu arada Beşiktaş'ta ara transfer harekatı da önümüzdeki hafta oynanacak Kiev maçından sonra resmen başlayacak. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in, ara transferde bir kanat oyuncusunun kadroya katılmasını istediği ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıkılması halinde de savunma bölgesine ekstra bir futbolcunun daha alınarak takımın güçlendirilmesini istediği ifade edildi.
RiCARDO QUARESMA UEFA'DA MANŞETTE
UEFA Şampiyonlar Ligi, twitter hesabından Beşiktaş paylaşımları yapmaya devam ediyor. Portekizli yıldızın Benfica maçında attığı golden sonra yaşadığı sevincin fotoğrafını paylaşan Şampiyonlar Ligi'nin twitter hesabı, "Ricardo Quaresma bu sezon 5 grup maçında 6 golde katkı sağladı. (3 gol, 3 asist)" ifadelerine yer verdi.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:32
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metiinn amma super oyuncuymuus bir gol 1 asit arti rotasyon oyuncuus ya tutarsa iyii de ya tutmassa derim.
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metinn kardes alinacaksa böyle adamlari alalim iyi guzle de 15 milyon euro boru degil bence hem genc hemde eder mi etmez mi iyi dusunmek gerek
- Yönetim tam kadro gidecek
Toplam 4
Yorum
Düzceli Elazigli, besiktasta daha once japon kale mac yapmissin galiba
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