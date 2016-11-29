 Yönetim tam kadro gidecek – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Yönetim tam kadro gidecek

    Yönetim tam kadro gidecek
    G.Saray'dan sonra bu kez de yönetimi tam kadro 'de çıkarma yapmayı planlıyor. 2016 yılının son derbisinden yenilgisiz dönmeyi planlayan Beşiktaş'ta hedef, Kadıköy'e kol kola gitmek. Karşılaşmadan önce siyah-beyazlı taraftarla bir araya gelecek yönetimin, tam kadro olarak derbi maçını tribünden izleyeceği ifade edildi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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