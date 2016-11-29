 Üniversite toplantısı – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Üniversite toplantısı

    Üniversite toplantısı
    Beşiktaş Kabataş Vakfı Olağan Genel Kurul toplantısı dün yapıldı. Toplantıda, üniversite için atılacak adımlar değerlendirilirken yöneticiler, "Heyecan verici bir olay, Türkiye'ye hayırlı olur inşallah" diye konuştular.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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