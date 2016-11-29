Üniversite toplantısı

Beşiktaş Kabataş Vakfı Olağan Genel Kurul toplantısı dün yapıldı. Toplantıda, üniversite için atılacak adımlar değerlendirilirken yöneticiler, "Heyecan verici bir olay, Türkiye'ye hayırlı olur inşallah" diye konuştular.