 Kupada hedef galibiyet – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Kupada hedef galibiyet

    Kupada hedef galibiyet

    , D Grubu ilk maçında Darıca G.Birliği’ne konuk oluyor. Saat 20.30’da başlayacak maç A2’den naklen yayınlanacak.

    Spor ?Toto Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk haftasında Darıca Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. İki takım arasındaki mücadele, İzmit İsmetpaşa Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Türkiye'nin yeni kanalı A2'den naklen yayınlanacak. Süper Lig'de 3 Aralık Cumartesi günü F.Bahçe ile derbi maça çıkacak 'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca G.Birliği karşısında, forma şansı bulamayan futbolcuların yanı sıra A takımla idmanlara çıkan altyapı oyuncularına görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş bugün oynayacağı maçın ardından İstanbul'a dönecek.

    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:35
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