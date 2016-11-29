Kritik virajları kazasız dönelim
Tecrübeli çalıştırıcı, “Önce kupa, sonra oynayacağımız F.Bahçe ve Dinamo Kiev karşılaşmalarını kayıpsız geçersek, bunun değeri paha biçilmez olacak” dedi.
Teknik direktör Güneş'in en çok önem verdiği karşılaşma, F.Bahçe maçından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak D. Kiev mücadelesi. Derbi maçının da büyük önem taşıdığını ifade eden ancak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya bu kadar yakınken bu fırsatı tepmek istemeyen Güneş; Ukrayna seyahati öncesinde hırpalayıcı derbiden hasarsız çıkmanın planlarını yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı bu nedenle oyuncularını özellikle psikolojik olarak hazır tutmaya çalışıyor. Hafta içinde Fenerbahçe cephesinden yapılması muhtemel farklı açıklamalar konusunda da takımını uyaran Şenol Güneş, siyah- beyazlı yöneticilerden de "Sert açıklamalardan uzak durulmasını" rica etti.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:37
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 40
Yorum
sabir 30 yildir takip ediyorsun ama su an dürüst degilsin kardes.gözündeki renk körlügünden siyrilamiyorsun maalesef.Madem öyle maclardan sonra tartismali pozisyonlar izlensin,Sonuca etki eden hata durumunda maclar tekrarlansin.Tabii böyle birsey isinize gelmez.Fenerbahceye sallamak hedef saptirmak isteyenlerin tek dayanagi bu ülkede.Bir macta fener katledilir.üc net penaltisi verilmez.Maci gene de koparir,3-4 fark öne gecer,olmayan bir penalti uydurulur ki,tüm kamuoyu "fener kollaniyor"moduna gecsin diye.Bu bir algi operasyonudur.vodafon arenada besiktasin eksik oynadigi tek bir mac göster ki,hakemlerin sizi kollmadigina inanayim.Bu sene fener iki maci eksik tamamladi,hatirlatirim.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 98
Yorum
fb Cekkemiyosaniz anten yakin ezikler
- Fenerbahçe Kasım ayında yenilmiyor
Toplam 6
Yorum
2019 9 KASIM 2019 C.tesi , FB-gs maçı olsa , 9-0 yakışır mı ? bence yakışır :)))
Kritik virajları kazasız dönelim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.