 Kritik virajları kazasız dönelim – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Kritik virajları kazasız dönelim

    Kritik virajları kazasız dönelim

    Tecrübeli çalıştırıcı, “Önce kupa, sonra oynayacağımız F.Bahçe ve Dinamo Kiev karşılaşmalarını kayıpsız geçersek, bunun değeri paha biçilmez olacak” dedi.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş; bir hafta içinde oynayacakları 3 zorlu maç öncesince adeta OHAL ilan etti. Darıca G.Birliği maçı sonrasında oynanacak F.Bahçe ve Dinamo Kiev karşılaşmalarından alınacak iyi skorların, 2016 yılını istedikleri gibi kapatmalarına yardım edeceğini oyuncularına anlatan tecrübeli teknik adam, bir hafta boyunca tam konsantrasyon istedi. Güneş, "Önce Türkiye Kupası'na galibiyetle başlayalım. Ardından oynayacağımız çok önemli F.Bahçe derbisi ve Dinamo Kiev maçlarını da kazasız atlatırsak; bunun değeri paha biçilemez olur" diyerek oyuncularını motive ediyor.

    Teknik direktör Güneş'in en çok önem verdiği karşılaşma, F.Bahçe maçından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak D. Kiev mücadelesi. Derbi maçının da büyük önem taşıdığını ifade eden ancak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya bu kadar yakınken bu fırsatı tepmek istemeyen Güneş; Ukrayna seyahati öncesinde hırpalayıcı derbiden hasarsız çıkmanın planlarını yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı bu nedenle oyuncularını özellikle psikolojik olarak hazır tutmaya çalışıyor. Hafta içinde Fenerbahçe cephesinden yapılması muhtemel farklı açıklamalar konusunda da takımını uyaran , siyah- beyazlı yöneticilerden de "Sert açıklamalardan uzak durulmasını" rica etti.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:37
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