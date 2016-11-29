 Gabriel’e ‘Dev’ şart – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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HEPSİ
    29 Kasım 2016, Salı
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    ’e ‘Dev’ şart

    Gabriel’e ‘Dev’ şart
    'ın 'den kiralamak istediği Gabriel'le ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre İnter'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım bulursa kendisine 6 ya da 18 ay kiralık olarak izin vereceği bildirildi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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